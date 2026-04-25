Artistas callejeros de Bilbao protestan contra la nueva normativa municipal que regula su actividad
Los artistas callejeros que actúan en Bilbao, han realizado una protesta este mediodía por la nueva ordenanza de terrazas. En la misma se prevé la prohibición total del uso de amplificadores y sacarles fuera del corazón de la villa.
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