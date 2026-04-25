Nueva normativa
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Artistas callejeros de Bilbao protestan contra la nueva normativa municipal que regula su actividad

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Bilbon kalean aritzen diren artistek protesta egin, terrazetako udal araudi berriak euren jarduera mugatzen duela salatzeko
author image

EITB

Última actualización

Los artistas callejeros que actúan en Bilbao, han realizado una protesta este mediodía por la nueva ordenanza de terrazas. En la misma se prevé la prohibición total del uso de amplificadores y sacarles fuera del corazón de la villa.

Bilbao Música Sociedad

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

"Ibilian, ibilian, buelta!"; presentan el videoclip de Kilometroak 2026 en Lazkao

La fiesta a favor de las ikastolas de Gipuzkoa se celebrará el 4 de octubre en Lazkao bajo el lema Ibilian-ibilian, buelta!, título utilizado también para la canción y el videoclip oficial de la fiesta. La música es de Xabier Zabala y la letra de Amaia Agirre. Y cuenta con la participación de conocidos músicos de Euskal Herria: Xabi Solano (Esne Beltza), Alaitz eta Maider, Ane Negueruela (Nogen) e Iñigo Etxezarreta (ETS).

Cargar más
Publicidad
X