Sahara Occidental
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El pueblo saharaui se manifiesta en Bilbao en apoyo a la República Árabe Saharaui Democrática

Manifestación a favor del Sáhara Occidental en Bilbao
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Sahararrek manifestazioa egin dute Bilbon, Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoaren alde
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EITB

Última actualización

Cientos de personas, sobre todo saharauis, han salido a las calles de Bilbao en el 50º aniversario de la República Árabe Saharaui Democrática. Tras cinco décadas de conflicto y exilio, han denunciado la ocupación marroquí y han reclamado la autodeterminación.

Sahara Occidental Marruecos Bilbao África Sociedad

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