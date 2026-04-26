FALLECIMIENTO
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Fallece el ex rector de Deusto José María Guibert

El funeral tendrá lugar este lunes, a las 19:00 horas, en el Santuario de Loiola. En los próximos días se celebrarán actos litúrgicos tanto en el campus de Bilbao como en el de Donostia-San Sebastián.

José María Guibert

José María Guibert en una foto de la Universidad de Deusto.

Euskaraz irakurri: Jose Maria Guibert Deustuko errektore ohia hil da
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EITB

Última actualización

El jesuita y exrector de la Universidad de Deusto José María Guibert Ucin ha fallecido este domingo a los 64 años de edad. 

Mañana, lunes, se celebrará el funeral por su alma en el santuario de Loiola de Azpeitia, su localidad natal, a las 19:00 horas.

Licenciado en Ingeniería y Teología, Guibert estuvo vinculado a la Universidad de Deusto durante casi 30 años. Fue profesor en el Departamento de Tecnologías, vicerrector del campus de Donostia-San Sebastián y rector entre 2013 y 2023.

En 2024 presentó un libro titulado La caverna, donde narraba el secuestro de su padre por los comandos autónomos anticapitalistas y el impacto que tuvo todo ello.

Azpeitia Universidad de Deusto Sociedad

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