Fallece el ex rector de Deusto José María Guibert

El jesuita y exrector de la Universidad de Deusto José María Guibert Ucin ha fallecido este domingo a los 64 años de edad.

Mañana, lunes, se celebrará el funeral por su alma en el santuario de Loiola de Azpeitia, su localidad natal, a las 19:00 horas.

Licenciado en Ingeniería y Teología, Guibert estuvo vinculado a la Universidad de Deusto durante casi 30 años. Fue profesor en el Departamento de Tecnologías, vicerrector del campus de Donostia-San Sebastián y rector entre 2013 y 2023.

En 2024 presentó un libro titulado La caverna, donde narraba el secuestro de su padre por los comandos autónomos anticapitalistas y el impacto que tuvo todo ello.