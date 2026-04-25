La mitad de las plazas de FP de la CAV estarán reservadas para mujeres

La Formación Profesional en la CAV reservará el 50% de sus plazas a mujeres a partir del próximo curso. Así lo dictamina la nueva medida adoptada por el Departamento de Educación para revertir la baja presencia de mujeres en los ciclos formativos, especialmente en los industriales, con gran empleabilidad, pero donde solo el 10% del alumnado es mujer.

En general, solo un 35% del alumnado de las FPs es mujer, cifra que descendiente hasta el 10% cuando hablamos de cursos ligados a la industria.

El plazo de matriculación estará abierto del 4 al 22 de mayo.