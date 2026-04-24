Condenado a 15 años de prisión el chico que mató a su profesora en un colegio de San Juan de Luz

El tribunal de Pau ha condenado este viernes a 15 años de prisión al estudiante que apuñaló a su profesora, Agnès Lasalle, cuando era menor de edad, al tiempo que ha dictaminado que, en el momento de los hechos, hace tres años, su mente estaba perturbada. Así, además de la pena de prisión, deberá someterse a un tratamiento especial durante 10 años.

Los magistrados han reprochado al condenado no haber dado explicaciones durante el proceso y han concluido que ha demostrado una conciencia "moderada" de la gravedad de lo que hizo.

Los hechos ocurrieron el 22 de febrero de 2023 en el colegio católico Santo Tomás de Aquino de San Juan de Luz. Cuando se disponía a terminar la clase, el alumno bloqueó la puerta y asestó varias puñaladas a la profesora en el corazón con un cuchillo de cocina.

El estudiante estaba en ese momento siendo tratado por una depresión grave tras una tentativa de suicidio en noviembre de 2022, y entre las pocas explicaciones que dio, contó que "una vocecita" le había incitado a "hacer el mal".