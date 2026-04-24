15 urteko espetxe-zigorra ezarri diote Donibane Lohizuneko ikastetxe bateko bere irakaslea hil zuen mutilari
Adin txikikoa zenean Agnes Lasalle irakaslea labankadaz hil zuen ikasleari 15 urteko espetxe-zigorra ezarri dio ostiral honetan Paueko auzitegiak; aldi berean, gertakarien unean, duela hiru urte, bere adimena nahasita zuela ebatzi du epaitegiak. Hala, kartzela-zigorraz gainera, 10 urtez tratamendu berezia hartu beharko du.
Prozesuan zehar azalpenik eman ez izana aurpegiratu diote epaileek irakaslearen hiltzaileari, eta egindakoaren larritasunaren kontzientzia “moderatua” erakutsi duela ondorioztatu dute.
Gertakariak 2023ko otsailaren 22an izan ziren, Donibane Lohizuneko Santo Tomas de Aquino ikastetxe katolikoan. Klasea bukatzera zihoala, ikasleak atea blokeatu zuen eta irakasleari hainbat sastada eman zizkion bihotzean sukaldeko aizto batekin.
Ikaslea depresio larri baten ondorioz tratatzen ari zen, 2022ko azaroan bere buruaz beste egiten saiatu ondoren, eta eman zituen azalpen apurren artean, "ahots txiki batek gaizkia egitera" bultzatu zuela esan zuen.
