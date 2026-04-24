Libertad provisional para el hombre encarcelado por la muerte de su expareja tras caer desde un tercer piso en Pamplona

La titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 del Tribunal de Instancia de Pamplona ha decretado la puesta en libertad del hombre que permanecía en prisión desde el 14 de abril por la muerte de su expareja, ocurrida dos días antes en la capital navarra. La mujer falleció tras precipitarse desde un tercer piso de una vivienda situada en el barrio de San Jorge.

La decisión se ha adoptado tras una comparecencia celebrada este jueves, en la que la Fiscalía solicitó la libertad provisional. El investigado está imputado por un delito de detención ilegal y otro de quebrantamiento de medida cautelar.

La jueza sostiene que el acusado “no puede alterar ya pruebas” y que las posibles penas a las que se enfrenta permiten adoptar medidas menos restrictivas que la prisión provisional. En este sentido, le ha impuesto la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado y de comunicar cualquier cambio de domicilio.

Según recoge el auto, que puede ser recurrido, en la causa constan informes de la Policía Municipal, grabaciones del portal del inmueble y declaraciones de testigos, entre ellos convivientes de la vivienda y la responsable de un bar que vio a la pareja el día de los hechos.

La resolución señala que la víctima y el investigado mantuvieron una relación sentimental previa, durante la cual ella denunció por malos tratos. Como consecuencia, en septiembre de 2025 se dictó una orden de alejamiento que, según la magistrada, ambos incumplían al seguir conviviendo y manteniendo contacto.

La jueza reconoce que el hombre cerró la puerta de la vivienda el día del fallecimiento, pero subraya que había otras personas en el domicilio con llave. Añade que la decisión de descolgarse por la ventana fue “personal y fatídica” por parte de la mujer, en un contexto de relación marcada por rupturas y reconciliaciones.

Asimismo, considera acreditado que antes de la caída no hubo una discusión más allá de la intención de la víctima de abandonar la vivienda y apunta que esta se encontraba bajo los efectos del alcohol y otras sustancias. La magistrada concluye que, dado que el investigado tiene arraigo laboral y familiar en Navarra, la prisión provisional ya no resulta necesaria para asegurar su presencia en el procedimiento.