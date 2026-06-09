Detenida una mujer acusada de quemar 41 contenedores y un vehículo en Artajona
La Guardia Civil ha detenido a una mujer acusada de un delito continuado de daños por el incendio de 41 contenedores y de un vehículo en Artajona (Navarra). Los incendios fueron provocados en distintos puntos de la localidad entre 2023 y 2026 y provocaron daños de más de 17 000 euros. Además, habían generado "una notable preocupación” en la localidad.
Según ha informado la Guardia Civil, la investigación se inició tras detectarse una sucesión de incendios provocados en contenedores de basura ocurridos en distintos puntos de la localidad de Artajona entre los años 2023 y 2026.
Las actuaciones permitieron determinar la existencia de 15 incendios, catorce de ellos relacionados con daños en contenedores y otro correspondiente a daños ocasionados en un vehículo afectado por uno de los incendios.
Como consecuencia de estos hechos, un total de 41 contenedores resultaron dañados parcial o totalmente, elevándose el valor de los desperfectos ocasionados en el mobiliario urbano a más de 17 000 euros, a falta de valorar los daños provocados en el vehículo afectado.
Los incendios se producían habitualmente de madrugada y en varios puntos de la localidad, "lo que había generado una notable preocupación entre los vecinos de la localidad".
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