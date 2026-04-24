INDARKERIA MATXISTA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Behin-behinean aske utzi dute Iruñean bikotekide ohia hirugarren solairutik erorita hil ostean espetxeratutako gizona

Epaileak uste du akusatuak ezin dituela frogak aldatu eta neurri ez hain larriak daudela bere presentzia judiziala bermatzeko.

PAMPLONA, 12/04/2026.-La Policía Municipal de Pamplona ha detenido este domingo a un hombre, por quebrantamiento de condena, después de que una mujer se haya precipitado desde la terraza de un edificio de viviendas en el barrio de San Jorge. El suceso, ha informado a EFE la Policía Municipal de Pamplona, ha tenido lugar hacia las 4:30 horas de este domingo en la calle Sanduzelai, hasta donde se ha desplazado además un equipo médico que no ha podido hacer nada por salvar la vida de la mujer.-EFE/ Iñaki Porto
Emakumea erori zen eraikina. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Iruñeko Lehen Auzialdiko 1 zenbakiko Epaitegiko titularrak aske utzi du apirilaren 14tik bikotekide ohiaren heriotzagatik espetxean zegoen gizona. Bi egun lehenago Nafarroako hiriburuan gertatu ze: Emakumea San Jorge auzoko etxebizitza bateko hirugarren solairutik behera erorita hil zen.

Fiskaltzak behin-behineko askatasuna eskatu du, eta ikertuari legez kanpoko atxiloketa eta kautelazko neurria urratzea egotzi diote.

Epailearen esanetan, akusatuak "ezin ditu frogak aldatu", eta aurre egin beharreko zigorrek behin-behineko espetxealdia baino neurri ez hain murriztaileak hartzea ahalbidetzen dute.

Autoak jasotzen duenez (errekurritu daiteke), auzian Udaltzaingoaren txostenak, eraikinaren atariko grabazioak eta lekukoen adierazpenak daude, tartean, etxebizitzako bizikideak eta bikotea ikusi zuen taberna bateko arduraduna.

Ebazpenak adierazten duenez, biktimak eta ikertuak aldez aurreko harreman sentimentala izan zuten, eta hark tratu txarrengatik salatu zuen. Ondorioz, 2025eko irailean urruntze-agindu bat eman zen, eta, magistratuaren arabera, biek ez zuten urruntze-agindu hori betetzen, elkarrekin bizitzen eta harremanetan jarraitzen zutelako.

Epaileak onartu du gizonak etxeko atea itxi zuela heriotzaren egunean, baina azpimarratu du beste pertsona batzuk zeudela etxean giltzapean. Gaineratu du leihotik jaisteko erabakia "pertsonala eta zorigaiztokoa" izan zela emakumearen aldetik, hausturek eta adiskidetzeek markatutako harreman testuinguru batean.

Halaber, egiaztatutzat jo du erorikoaren aurretik ez zela eztabaida bat izan biktimak etxebizitza uzteko zuen asmoaz gain, eta adierazi du alkoholaren eta beste substantzia batzuen eraginpean zegoela. Epaileak ondorioztatu du ikertuak Nafarroan lan- eta familia-sustraiak dituenez, behin-behineko espetxealdia ez dela beharrezkoa prozeduran bere presentzia ziurtatzeko.

Iruñea Indarkeria matxista Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X