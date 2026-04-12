NAFARROA
Etxebizitza batetik erori den emakume baten heriotza ikertzen ari dira Iruñean

Gertakariak bart jazo dira, Sanduzelai auzoan. Udaltzaingoak gizon bat atxilotu du biktimarengandik urruntzeko zuen agindua urratzeagatik, eta ikerketa abiatu du erorketak eta urraketak zerikusirik duten argitzeko. 

Iruñeko etxebizitza bateko leihotik behera jausi den 37 urteko emakume baten heriotza ikertzen ari da Udaltzaingoa. 

Udaltzaingoak EITBri azaldu dionez, ikerketapean dauden gertakariak bart jazo dira, 04:30 aldera, Sanduzelai auzoko etxebizitza batean. 

Bertaratu diren osasun langileek ezin izan dute emakumea suspertu, eta bertan hil da. 

Udaltzainek, bitartean, gizon bat atxilotu dute, emakumearengandik urruntzeko zuen agindua urratzeagatik. 

Udaltzaingoak ez du auziaren inguruko informazio gehiago eman nahi izan. Emakumearen heriotza eragin duen erorketak eta gizonaren urruntze aginduaren urraketak elkarrekin zerikusirik duten ikertzen ari dira.

Indarkeria matxista Iruñea Nafarroa Gizartea

