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Investigan la muerte de una mujer que se ha precipitado de una vivienda en Pamplona

Los hechos han tenido lugar esta madrugada en una vivienda del barrio de San Jorge. Un hombre ha sido detenido acusado de quebrantar una orden de alejamiento. La Policía Municipal investiga las causas del fallecimiento y si tiene relación con el quebrantamiento.

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Etxebizitza batetik erori den emakume baten heriotza ikertzen ari dira Iruñean
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EITB

Última actualización

La Policía Municipal de Pamplona investiga el fallecimiento de una mujer de 37 años tras precipitarse de una vivienda de la capital navarra. 

Según ha confirmado la policía local a EITB, los hechos que se investigan han tenido lugar esta madrugada, sobre las 04:30 horas, en una vivienda del barrio de San Jorge. 

Los servicios sanitarios desplazados no han podido hacer nada por la víctima, que ha fallecido en el lugar. 

Entretanto, los agentes han detenido a un hombre, acusado de quebrantar una orden de alejamiento de la mujer. 

Desde el cuerpo policial se han limitado a señalar que se investigan las causas de la muerte de la mujer y si están relacionadas con el quebrantamiento. 

Violencia machista Pamplona Navarra Sociedad

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