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EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak berretsi egin du adingabeei sexu-hurbilketa egiteagatik Irungo irakasle bati ezarritako zigorra

Epaimahaiak atzera bota du irakasleak Gipuzkoako Probintzia Auzitegiaren epaiaren aurka jarritako errekurtsoa, eta 4 urte eta erdiko kartzela-zigorra bete beharko du, eta, behin irtenda, beste lau urtez egongo da zaintzapean aske. Ebazpena ez da irmoa, eta errekurritu egin daiteke, Auzitegi Nagusian bertan. 

juicio profesor irun efe
Akusatua Gipuzkoako Auzitegiko sarreran, epaiketa hasi baino lehen. Argazkia: EFE
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak berretsi egin du Gipuzkoako Auzitegiak martxoan epaitutako Irungo institutu bateko irakasleari ezarritako 4 urte eta erdiko kartzela-zigorra, Internet bidez 16 urtetik beherako adingabeei sexu-hurbilketa egitea eta baldintzapeko mehatxuak egitea egotzita.

Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Gorenak atzera bota du irakasleak Gipuzkoako Probintzia Auzitegiaren epaiaren aurka jarritako helegitea. Auzitegiak sexu-jazarpeneko delitu arin baten egile gisa ere zigortu zuen, eta 20 eguneko lokalizazio iraunkorra ezarri zion.

Gainera, ebazpenaren arabera, lau urteko zaintzapeko askatasuna bete beharko du kartzela-zigorra amaitu ondoren. EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak asteazken honetan ohar baten bidez jakitera eman duenez, ebazpena ez da irmoa, eta errekurritu egin daiteke, Auzitegi Nagusian bertan. 

Gipuzkoako Auzitegiko Lehen Sekzioak frogatutzat jo du akusatua 2023-2024 ikasturtean lan egiten zuen ikastetxeko hiru ikaslerekin harremanetan jarri zela sare sozial baten bidez, haiengana hurbiltzeko asmoz, "izaera sexualeko trufa-adierazpenak" eginez; haietako biri elkartzeko "proposamen serioak" egin zizkiela ere jasotzen du, baina enkontru horiek ez zirela egikaritu, besteak beste, kasuaren berri izan zuelako ikastetxeko zuzendaritzak.

Akusatuaren errugabetasun-presuntzioa indargabetzeko, adingabeek emandako telefono mugikorretatik lortutako ebidentzia digitalek eta horien kontakizun "sendo" eta "iraunkorrak" garrantzia aitortu zuen Gipuzkoako auzitegiak, baita ahozko saioan deklaratu zuten ikastetxeko hainbat profesionalen testigantzak ere.

EAEko Justizia Auzitegi Nagusiari jarritako errekurtsoan, akusatuak absoluzioa eskatu zuen, eta, hori onartu ezean, lege-hedadura txikieneko zigorrak ezartzea. Ministerio Fiskala horren aurka agertu zen, eta lau urte eta erdiko kartzela zigorra eta jatorrizko epaiaren gainerako neurriak berresteko eskatu zuen.

Defentsak argudiatu zuen Probintzia Auzitegiak ez zituela "irakaslearen eta bere ikasleen arteko egoera eta elkarrizketa guztiak testuinguruan kokatu", eta horiek "beti lagun arteko giroan eta txantxetan" gertatu zirela esan zeuan "kresta", "punki itxura" eta pixkat "pasotarena" ere bazeukan irakasle batekin. 

Abokatu defendatzaileak onartu zuen elkarrizketak "gaitzesgarriak" izan zitezkeela irakasleen eta ikasleen arteko distantzia ez mantentzeagatik eta "konnotazio sexualak izateagatik", baina argudiatu zuen, inola ere, ez zela "sexu asmorik edo bromaz harago ezer bilatzeko asmorik" egon, eta, beraz, ez zegoel arauhauste penalik leporatzerik. 

Badago kondena justifikatzeko "froga nahikoa"

EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak gogorarazi duenez, Zigor Zuzenbideak debekatu egiten du norbait bere nortasunagatik edo itxuragatik zigortzea, eta egitateengatik baino ezin dela zigortu, eta ondorioztatu du "nahikoa froga egon zela kondenaren oinarrian,  errugabetasun presuntziorako eskubidearen indarraldiarekin bateragarri zen modu batean hori justifikatzeko". 

Bere ustez, irakasleak adingabeekin izandako topaketak "hezkuntzia-funtziotik" erabat aparte zeuden eta helburua "modu eztabaidaezinean (...) haiekin harreman intimoak izatea" zen. 

Era berean, "eztabaidaezina" iruditzen zaio akusatua adingabeei "beldurra eragiten" saiatu zela, elkarrekin trukatu zituzen mezuak zabaltzeak ekarriko lizkiekeen zigor-ondorioekin mehatxatuz eta mezu horiek ezabatzeko eskatuta. 

"Hamahiru eta hamabost urte bitarteko adingabeen hezitzaile gisa zeukan nagusitasun ageriko rol batetik pantaila-argazkiak ezabatzeko eskatzeak -egoki ez dena- espetxe edo diru zigorrak ezartzea dakarten delitu edo arau-hausteak salatzearekin mehatxatuz, agerian uzten du benetako kaltea eragiteko asmoa", ziurtatu du EAEko Auzitegi Nagusiak. 

EAEko Justizia Auzitegi Nagusia Indarkeria matxista Irun Gizartea

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