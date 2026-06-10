EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak berretsi egin du adingabeei sexu-hurbilketa egiteagatik Irungo irakasle bati ezarritako zigorra
Epaimahaiak atzera bota du irakasleak Gipuzkoako Probintzia Auzitegiaren epaiaren aurka jarritako errekurtsoa, eta 4 urte eta erdiko kartzela-zigorra bete beharko du, eta, behin irtenda, beste lau urtez egongo da zaintzapean aske. Ebazpena ez da irmoa, eta errekurritu egin daiteke, Auzitegi Nagusian bertan.
Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak berretsi egin du Gipuzkoako Auzitegiak martxoan epaitutako Irungo institutu bateko irakasleari ezarritako 4 urte eta erdiko kartzela-zigorra, Internet bidez 16 urtetik beherako adingabeei sexu-hurbilketa egitea eta baldintzapeko mehatxuak egitea egotzita.
Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Gorenak atzera bota du irakasleak Gipuzkoako Probintzia Auzitegiaren epaiaren aurka jarritako helegitea. Auzitegiak sexu-jazarpeneko delitu arin baten egile gisa ere zigortu zuen, eta 20 eguneko lokalizazio iraunkorra ezarri zion.
Gainera, ebazpenaren arabera, lau urteko zaintzapeko askatasuna bete beharko du kartzela-zigorra amaitu ondoren. EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak asteazken honetan ohar baten bidez jakitera eman duenez, ebazpena ez da irmoa, eta errekurritu egin daiteke, Auzitegi Nagusian bertan.
Gipuzkoako Auzitegiko Lehen Sekzioak frogatutzat jo du akusatua 2023-2024 ikasturtean lan egiten zuen ikastetxeko hiru ikaslerekin harremanetan jarri zela sare sozial baten bidez, haiengana hurbiltzeko asmoz, "izaera sexualeko trufa-adierazpenak" eginez; haietako biri elkartzeko "proposamen serioak" egin zizkiela ere jasotzen du, baina enkontru horiek ez zirela egikaritu, besteak beste, kasuaren berri izan zuelako ikastetxeko zuzendaritzak.
Akusatuaren errugabetasun-presuntzioa indargabetzeko, adingabeek emandako telefono mugikorretatik lortutako ebidentzia digitalek eta horien kontakizun "sendo" eta "iraunkorrak" garrantzia aitortu zuen Gipuzkoako auzitegiak, baita ahozko saioan deklaratu zuten ikastetxeko hainbat profesionalen testigantzak ere.
EAEko Justizia Auzitegi Nagusiari jarritako errekurtsoan, akusatuak absoluzioa eskatu zuen, eta, hori onartu ezean, lege-hedadura txikieneko zigorrak ezartzea. Ministerio Fiskala horren aurka agertu zen, eta lau urte eta erdiko kartzela zigorra eta jatorrizko epaiaren gainerako neurriak berresteko eskatu zuen.
Defentsak argudiatu zuen Probintzia Auzitegiak ez zituela "irakaslearen eta bere ikasleen arteko egoera eta elkarrizketa guztiak testuinguruan kokatu", eta horiek "beti lagun arteko giroan eta txantxetan" gertatu zirela esan zeuan "kresta", "punki itxura" eta pixkat "pasotarena" ere bazeukan irakasle batekin.
Abokatu defendatzaileak onartu zuen elkarrizketak "gaitzesgarriak" izan zitezkeela irakasleen eta ikasleen arteko distantzia ez mantentzeagatik eta "konnotazio sexualak izateagatik", baina argudiatu zuen, inola ere, ez zela "sexu asmorik edo bromaz harago ezer bilatzeko asmorik" egon, eta, beraz, ez zegoel arauhauste penalik leporatzerik.
Badago kondena justifikatzeko "froga nahikoa"
EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak gogorarazi duenez, Zigor Zuzenbideak debekatu egiten du norbait bere nortasunagatik edo itxuragatik zigortzea, eta egitateengatik baino ezin dela zigortu, eta ondorioztatu du "nahikoa froga egon zela kondenaren oinarrian, errugabetasun presuntziorako eskubidearen indarraldiarekin bateragarri zen modu batean hori justifikatzeko".
Bere ustez, irakasleak adingabeekin izandako topaketak "hezkuntzia-funtziotik" erabat aparte zeuden eta helburua "modu eztabaidaezinean (...) haiekin harreman intimoak izatea" zen.
Era berean, "eztabaidaezina" iruditzen zaio akusatua adingabeei "beldurra eragiten" saiatu zela, elkarrekin trukatu zituzen mezuak zabaltzeak ekarriko lizkiekeen zigor-ondorioekin mehatxatuz eta mezu horiek ezabatzeko eskatuta.
"Hamahiru eta hamabost urte bitarteko adingabeen hezitzaile gisa zeukan nagusitasun ageriko rol batetik pantaila-argazkiak ezabatzeko eskatzeak -egoki ez dena- espetxe edo diru zigorrak ezartzea dakarten delitu edo arau-hausteak salatzearekin mehatxatuz, agerian uzten du benetako kaltea eragiteko asmoa", ziurtatu du EAEko Auzitegi Nagusiak.
Zure interesekoa izan daiteke
Honelakoa izango da 4.000 pertsonatik gora bilduko dituen EHUren graduazio-ekitaldia: txapelak, bertsolariak eta Palestinarekiko elkartasuna
Graduazio bateratua egingo du EHUk, estreinakoz, ostiral honetan, San Mamesen. Nøgen eta Janus Lester musika-taldeek eta Maialen Lujanbio eta Amets Arzallus bertsolariek girotuko dute ekitalditzarra.
Nahi duzun karrerara sartzeko gutxieneko nota atera ez baduzu, zer egin?
Nahi den karreran sartzeko gutxieneko nota ez lortzeak ez ditu ate guztiak ixten, eta itxarote-zerrendak, antzeko graduak eta Lanbide Heziketa aukera baliagarriak izan daitezke. EHUko eta Batxilergoko orientatzaileek eta Lanbide Heziketako adituek adierazi dutenez, ikasleek bide alternatiboak dituzte nahi duten karrera horretan sartzeko.
Susana Miranda Osasunbideako Lehen Arretako gerenteak dimisioa eman du
Bi urte eman ditu karguan, eta bere denbora horretan, kritika ugari jaso ditu Osasunbideak, besteak beste, hitzordua eskatzeko egon diren arazoengatik eta izandako atzerapenengatik.
Iruñeko Udalak sexu-eraso bat gaitzesteko elkarretaratzea egin du
Erasoa ekainaren 5ean izan zen, ostegun goizaldean, Taconera parkean. Bertan, bi gizonek gizon gazte bati eraso egin zioten, eta sexu-abusuak egin zizkioten. Gizonetako bat espetxean dago, eta Polizia bigarrena identifikatzen saiatzen ari da.
Onik aurkitu dute Bilbon desagertutako 13 urteko neskatoa
Familiak salaketa bat aurkeztu zuen neskatoaren desagerpenagatik igandean, eta asteartean topatu dute.
Urriaren 7a jaieguna izango da 2027an, lehen Eusko Jaurlaritzaren 90. urteurrenaren omenez
Urteurrena oroitzeko 40 ekimen baino gehiagoko agenda antolatu du Jaurlaritzak eta, besteak beste, solasaldiak, erakusketak, kultur eta kirol ekitaldiak egingo dira urte osoan zehar. Horien bidez, Agirre lehendakariaren eta bere lantaldearen ondarea gogoraraziko da eta Gobernu haren sorreraren oinarri izan ziren demokrazia, askatasuna eta justizia sozialaren balioak etorkizunerantz proiektatuko dira.
Barrualde-Galdakaoko eta Gurutzetako Osakidetzako emaginek 9 eguneko greba deitu dute profesional falta salatzeko
SATSE sindikatuak ekainaren 17tik uztailaren 2ra bitarteko mobilizazioen egutegiaren berri eman du. Sindikatuaren arabera, arazoa "profesionalen kontratazio eta planifikazio falta" da. Ez da baztertzen beste ESI batzuek deialdiarekin bat egitea.
ETSk Bilboko Aste Nagusian joko du
Talde arabarra Europa parkeko oholtzara igoko da datorren abuztuaren 26an.
Euskal gazteen % 57k deskonexio digitalerako eskubidea aldarrikatzen dute
Nerabeei eta ongizate digitalari buruz Unicefek kaleratutako txosten batek ondorioztatu duenez, Euskadiko adingabe eta gazteen erdiak baino gehiago gogaituta daude hiperkonexioarekin. Azterlanaren datuek erakusten dute pantailak itzaltzeko beharra gero eta handiagoa dela, eta mugikorrei lotutako arrisku-jokabideak (sextinga, bikote-indarkeria digitala...) nabarmen gutxitu direla.