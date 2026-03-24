Irungo institutu batean diruaren truke ikasleei sexu harremanak proposatzea leporatzen dioten irakasleak akusazioak ukatu ditu, eta lan jazarpena salatu du

Fiskaltzak 22 urteko kartzela zigorra eskatu du irakasle horrentzat, 13 eta 15 urteko hiru adingaberi diruaren zein oparien truke sexu harremanak izateko proposamenak egitea egotzita.

juicio profesor irun efe

Akusatua, Gipuzkoako Probintzia Auzitegian, gaur, epaiketa hasi aurretik. Argazkia: EFE

Irungo institutu bateko adin txikiko hiru ikasleri diruaren zein oparien truke sexu harremanak izatea proposatzea leporatzen dioten irakasleak akusazioak ukatu ditu. Aitzitik, 15 urtez lan jazarpena jasan duela salatu du, Lanbide Heziketan eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan lanean aritu denean. 

Gaur hasi da akusatuaren aurkako epaiketa Gipuzkoako Probintzia Auzitegian, eta atarian kazetarien aurrean adierazpenak egin ditu. Fiskaltzak 22 urteko kartzela zigorra eskatu du irakasle horrentzat, 13 eta 15 urteko hiru adingaberi diruaren zein oparien truke sexu harremanak izateko proposamenak egitea egotzita.

Irakasleak kazetarien aurrean azaldu duenez, duela 15 urte hasi zen laneko jazarpena jasaten, Lanbide Heziketako irakasle zela. Horren esanetan, ezgauza zela eta gauzak ez zituela ondo egiten esaten zioten.

Ondoren, DBHko irakasle izatera igaro zenean “adingabeei gauzak” egitea leporatu zioten, eta salatu duenez, “15 urte daramatzate horretan”. 

Aitzitik, azpimarratu du ikasleek proposatzen ziotela diruaren truke sexu harremanak izatea. 

Bestalde, onartu du ez dela "irakasle normala" izan. Horren arabera, ikasleen ustez, rock izar baten modukoa zen, eta neskaz inguratuta egon ohi zen, eta ez omen du ulertzen zergatik. 

Oiartzungo Elizalde ikastetxean irakasle akusatuaren ikasle izan ziren hainbat emakume Gipuzkoako Probintzia Epaitegira hurbildu dira gaur biktimei babesa ematera. Horietako batek azaldu duenez, 11-12 urte zituztenean "iruzkin lizunak" entzun behar izan zituzten gizonaren ahotik, eta epaiketan entzundakoaren aurka, ziurtartatu duenez, "gizona bera zen gerturatzen zitzaiena eta lekuz kanpoko iruzkinak egiten zizkiena". Ikasgelan bideo pornoak jartzen zizkiela eta hitz-joko lizunak egiten zituela esan dute, eta "nazkagarri" eta "lotsagabe" bat zela.  

Precinto policial para impedir el paso en la pasarela de la senda costera de Cabo Mayor a la playa de La Maruca, en Santander, que siempre ha tenido 'fama', no solo por el número de vecinos y turistas que la pasean diariamente, sino porque generó la constitución de dos plataformas para su ejecución sostenible, dos proyectos inacabados y, por desgracia, un final trágico el pasado martes. cuando tras el derrumbe este martes de la estructura de madera de EL Bocal de dicha senda lo que provocaó la muerte de cinco jóvenes, otra está desaparecida y una séptima de encuentra ingresada en la UCI del hospital de Valdecilla. EFE/ Celia Agüero Pereda
Epailearen arabera, Estatuko administrazioarena zen El Bocaleko pasabidea mantentzearen ardura, eta ikerketapean jarri ditu Trantsizio Ekologikoko bi funtzionario

Epailearen ustez, Estatuko administrazioa da martxoaren 3an Santanderko hondartza horretan istripua izan zen pasabidearen "kontserbazio-egoera eta mantentzea egokia bermatzeko arduradun bakarra", eta pasabide horretako eta beste batzuetako lanak "amaitu gabe" daudela. Sei pertsona hil ziren eta bat larri zauritu zen, martxoaren 3an, itsaso ondoko pasabidea behera etorrita. 

