Igorreko Udalak loteriaren saria kobratu ez dutenen arazoa "lehenbailehen" konpontzea espero du

Gabonetako Loterian saria egokitu eta kobratu ezinik geratu diren ehundik gora lagunen salaketak jaso ditu jada Ertzaintzak. Igorreko errugbi taldeak iruzurra egin duen argitzeko ikerketa martxan da. 

IGORRE (BIZKAIA), 07/05/2026.- Decenas de personas que no han podido cobrar sus participaciones premiadas de la Lotería de Navidad vendida por el club de rugby de Igorre, han acudido este jueves en la localidad vizcaína a la primera reunión que tratará de buscar una solución, y han acusado a la entidad deportiva de "favoritismo" en los pagos realizados, que "no han sido limpios", y advierten, después de haber presentado ya 99 denuncias: "habrá que pelear por lo que es nuestro". EFE/ Miguel Toña

Igorren saritutako loteria-txarteletako bat. Argazkia: EFE

Abenduaren 22an poza zena haserrea da orain Arratiko Zekorrak errugbi taldearen loteria erosi zuten askorentzat. Zozketa egin eta lau hilabetera, Gabonetako Loteriaren 3. saria kobratu ezinik jarraitzen dute askok, eta klubak onartu du ez zuela dezimo nahikorik erosi saldu zituzten partizipazioei aurre egiteko, eta esan du astelehenera arte ez zirela akatsaz konturatu. 

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, saria kobratu ez duten 109 lagunek salaketa jarri dute dagoeneko. Ertzaintzak ikerketa abiatu du Igorreko errugbi taldeak iruzurra egin duen argitzeko. 

Igorreko Udalak adierazpen instituzionala argitaratu du ostiral honetan, loteriaren saria kobratu ez dutenen egoerak herrian sortu duen kezka, zalantza eta ondoezaren jakitun dela adieraziz. 

Loteriaren saria kobratu ez dutenentzat konponbide egokia aurkitu dadila espero du Igorreko Udalak, betiere erantzukizunetik, gardentasunetik eta kaltetu guztien eskubideen errespetutik abiatuta, eta horrela herrira lasaitasuna itzultzea. 

Atzo, Igorren, hurrengo pausoak erabakitzeko egin zuten bileran, egonezina eta haserrea izan ziren nagusi kaltetuen artean. 

