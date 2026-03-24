El profesor acusado de ofrecer dinero por favores sexuales en un colegio de Irun niega las acusaciones y denuncia “acoso laboral”

El profesor acusado de varios delitos, entre ellos el de la solicitud de favores sexuales de pago a menores, en un colegio de Irun ha negado los hechos y ha asegurado que, al contrario, lleva "15 años" sufriendo "acoso" laboral tanto en su etapa como docente en Formación Profesional como en la de ESO.

El acusado ha realizado estas afirmaciones a los medios de comunicación en la entrada de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, previamente al inicio este martes del juicio por este caso. La Fiscalía solicita para este profesor penas que suman 22 años de cárcel por presuntamente ofrecer dinero o regalos a tres menores de 13 y 15 años a cambio de recibir favores de índole sexual.

El profesor ha explicado que el "acoso" empezó hace 15 años, en su etapa como profesor de FP, donde "la estrategia es que era inútil, que no hacía bien las cosas".

Posteriormente, se pasó a la docencia a alumnos de ESO y "eso se fue trasladando y, a cada colegio que iba, tenía el mismo ataque". En ese sentido, ha asegurado que "pasó de ser que no tenía fundamento, que pasaba de todo, a hacer cosas a menores y en eso llevan 15 años", ha denunciado.

En ese sentido, ha negado todas las acusaciones y ha remarcado que, al contrario, "los comentarios sexuales son hacia mí".

Por otra parte, ha reconocido que no ha sido "un profesor normal". "Es que yo iba a veces a los colegios, sobre todo la ESO, y parezco una estrella de rock, estoy rodeado de chicas y no sé por qué, de hecho pedí ayuda y todo porque no entiendo esto. Nunca he sido una persona que he tenido éxito con las mujeres. De hecho es que me miré al espejo y dije ¿qué pasa aquí ahora con cuarenta y tantos años las niñas locas?", ha expresado.