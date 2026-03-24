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Exalumna del profesor acusado: "Nosotras también tuvimos que escuchar comentarios totalmente fuera de lugar cuando teníamos 11-12 años"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Akusatutako irakaslearen ikasle ohia: "Guk ere lekuz kanpo zeuden iruzkinak entzun behar izan genituen 11-12 urte genituenean"
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EITB

Última actualización

Varias mujeres que fueron alumnas en el colegio Elizalde de Oiartzun del profesor acusado por delitos de índole sexual, se han acercado hoy al Juzgado Provincial de Gipuzkoa a apoyar a las víctimas. Una de ellas, ha relatado que cuando tenían 11-12 años tuvieron que escuchar por boca del hombre "comentarios lascivos", y que, contra lo que se ha escuchado en el juicio, "era él" el que se les acercaba y les hacía "comentarios fuera de lugar". Han afirmado que les ponía vídeos porno en clase, así como que les hacía comentarios y juegos de palabras de índole sexual y lo han tildado de "impresentable" y "sinvergüenza". 

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Violencia machista Juicios Gipuzkoa Sociedad

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