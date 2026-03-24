Varias mujeres que fueron alumnas en el colegio Elizalde de Oiartzun del profesor acusado por delitos de índole sexual, se han acercado hoy al Juzgado Provincial de Gipuzkoa a apoyar a las víctimas. Una de ellas, ha relatado que cuando tenían 11-12 años tuvieron que escuchar por boca del hombre "comentarios lascivos", y que, contra lo que se ha escuchado en el juicio, "era él" el que se les acercaba y les hacía "comentarios fuera de lugar". Han afirmado que les ponía vídeos porno en clase, así como que les hacía comentarios y juegos de palabras de índole sexual y lo han tildado de "impresentable" y "sinvergüenza".