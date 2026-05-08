Osakidetza mantiene lista su unidad de alta seguridad biológica ante posibles casos de hantavirus

Este viernes se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Álava la quinta sesión del juicio con jurado popular contra el presunto asesino. Hoy han declarado dos peritos de la Ertzaintza que se encargaron de analizar varias muestras de la ropa del encausado. En concreto, investigaron una mancha en sus vaqueros, otra en la camisa y dos en sus zapatillas. Las machas resultaron ser sangre y esta coincidía con el ADN de Mazón.