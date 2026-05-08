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Osakidetza mantiene lista su unidad de alta seguridad biológica ante posibles casos de hantavirus

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Osakidetzak segurtasun biologiko handiko unitatea prest du hantabirusa izan dezaketen kasuetarako
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EITB

Última actualización

La unidad de aislamiento del Hospital Donostia, una de las siete del Estado, entrena de forma periódica a sus profesionales para responder a infecciones de alto riesgo.

Donostia-San Sebastián Hospital Donostia Sociedad

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