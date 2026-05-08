Osakidetza mantiene lista su unidad de alta seguridad biológica ante posibles casos de hantavirus
La unidad de aislamiento del Hospital Donostia, una de las siete del Estado, entrena de forma periódica a sus profesionales para responder a infecciones de alto riesgo.
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La A-15 permanecerá cerrada en ambos sentidos desde las 22:00 del viernes hasta las 10:00 horas del domingo
En sentido Andoain, la afección comenzará en el enlace de Berastegi, mientras que en sentido Pamplona el corte se establecerá a partir del enlace de Sorabilla (Andoain). El cierre se realiza para poder instalar un nuevo sistema de control de los equipamientos de seguridad en el túnel de Belabietan.
Al menos 10 denuncias y 3 jóvenes mayores de edad investigados en el caso del viaje de estudios de 100 menores alaveses
Un crucero de 4 días por el Mediterráneo en el que viajaban cerca de un centenar de menores de Álava ha acabado bajo investigación tras ser presentadas al menos 10 denuncias por abusos sexuales y suministro de drogas.
El acusado de asesinar a Maialen Mazón tenía su ropa manchada con sangre de la víctima
Este viernes se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Álava la quinta sesión del juicio con jurado popular contra el presunto asesino. Hoy han declarado dos peritos de la Ertzaintza que se encargaron de analizar varias muestras de la ropa del encausado. En concreto, investigaron una mancha en sus vaqueros, otra en la camisa y dos en sus zapatillas. Las machas resultaron ser sangre y esta coincidía con el ADN de Mazón.
La EHU celebrará en San Mamés un gran acto de graduación el 12 de junio
Ya está abierta la inscripción gratuita para el alumnado. Además, este viernes (18:30 horas) se ponen a la venta en la página web de la EHU las entradas para familiares y personas allegadas, a 19 euros.
El Gobierno Vasco activa el Consejo Asesor de Enfermedades Infecciosas Emergentes para seguir la alerta por hantavirus
El órgano, presidido por el viceconsejero de Salud, Gontzal Tamayo, ha emitido su primer dictamen tras analizar la situación del buque MV Hondius y subraya un mensaje de tranquilidad al situar el riesgo en Euskadi como muy bajo, mientras Osakidetza mantiene operativa y preparada la UATAN del Hospital Universitario Donostia ante cualquier eventualidad.
El fiscal ve "indicios más que suficientes para destruir la presunción de inocencia" de los acusados de matar a Lukas Agirre
Tres personas se sentarán en el banquillo de acusados: el presunto autor del asesinato, el cooperador necesario (por dar la navaja al otro acusado) y una chica que habría encubierto el crimen. Hoy quedará conformado el jurado popular y el lunes comenzará el juicio, con las cuestiones previas. Fiscalía y acusación piden entre 22 y 25 años de cárcel.
El Ayuntamiento de Igorre espera que se encuentre "la mejor solución posible" para los afectados por el impago de lotería
La Ertzaintza ha recibido, hasta el momento, más de un centenar de denuncias por el impago de la lotería de Navidad del club Arratiko Zekorrak Rugby Taldea de la localidad vizcaína, que se investigan dentro de un mismo atestado por la comisión de un posible delito de estafa.
52 sacerdotes arremeten contra el obispo Juan Carlos Elizalde, al que acusan de "abuso de autoridad"
Uno de los sacerdotes asegura que el obispo ha dejado "la mitad" del seminario en manos de los 'kikos'. Elizalde, por su parte, asegura que algunos sacerdotes tienen "demasiado tiempo para incordiar".
Será noticia: Viaje de fin de curso de la ikastola Ikasbidea de Durana, brote de hantavirus e impago de la lotería en Igorre
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.