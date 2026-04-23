4 urte eta erdiko kartzela-zigorra irakasle bati, ikasle adingabeekin sexu-harremanak izateko kontaktuan jarri eta mehatxatzeagatik
Gipuzkoako Auzitegiak 4 urte eta erdiko kartzela-zigorra ezarri dio Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako (DBH) irakasle bati 16 urtetik beherakoei Internet bidez sexu-harremanak izateko helburuarekin hurbiltzeagatik ("child grooming") eta mehatxuak egitea egotzita.
Epaiak, gainera, sexu-jazarpeneko delitu arin batengatik 20 eguneko lokalizazio iraunkorra eta 4 urteko zaintzapeko askatasuna barne hartzen ditu, espetxe-zigorra bete ondoren. Auzitegiaren ustez, egiaztatuta dago akusatuak 2023-2024 ikasturtean lan egiten zuen zentroko hiru ikaslerekin harremanetan jarri zela profil faltsu baten bidez sare sozial batean.
Ebazpenak jasotzen duenez, irakasleak eduki sexualeko elkarrizketak izan zituen adingabeekin, eta, bi kasutan, topaketarako "proposamen serioak" planteatu zituen, baina ez ziren gauzatu, zentroko zuzendaritzak gertakariak antzeman zituelako. Audientziak azpimarratu duenez, helburua "sedukzio-hesi bat estutzea" eta balizko sexu-interakzioetarako eremua prestatzea zen.
Epaimahaiak adingabeen telefonoetatik lortutako proba digitalen pisua nabarmendu du, baita haien testigantza "sendoa" eta "iraunkorra"ere, baita zentroko profesionalen adierazpenak ere. Aldiz, akusatuaren bertsioa errefusatu du, ustezko biktima bera zela argudiatu baitzuen, eta ondorioztatu du bera zela helburu sexual batekin emakumezko nesken hurbiltasuna bilatzen zuena.
EPAIKETA
Irungo institutu batean diruaren truke ikasleei sexu harremanak proposatzea leporatzen dioten irakasleak akusazioak ukatu ditu, eta lan jazarpena salatu du
Fiskaltzak 22 urteko kartzela zigorra eskatu du irakasle horrentzat, 13 eta 15 urteko hiru adingaberi diruaren zein oparien truke sexu harremanak izateko proposamenak egitea egotzita.
