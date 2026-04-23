4 urte eta erdiko kartzela-zigorra irakasle bati, ikasle adingabeekin sexu-harremanak izateko kontaktuan jarri eta mehatxatzeagatik

Auzitegiak frogatutzat jo du akusatuak sare sozialetan nortasun faltsua erabili zuela hiru ikasleren konfiantza bereganatzeko eta elkartzeko proposamenak egiteko, eduki sexuala duen "sedukzio-hesia" egiteko ahaleginean.
Kondenatuaren artxibo-irudia, epaiketaren egunetan. Argazkia: EFE
Gipuzkoako Auzitegiak 4 urte eta erdiko kartzela-zigorra ezarri dio Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako (DBH) irakasle bati 16 urtetik beherakoei Internet bidez sexu-harremanak izateko helburuarekin hurbiltzeagatik ("child grooming") eta mehatxuak egitea egotzita.

Epaiak, gainera, sexu-jazarpeneko delitu arin batengatik 20 eguneko lokalizazio iraunkorra eta 4 urteko zaintzapeko askatasuna barne hartzen ditu, espetxe-zigorra bete ondoren. Auzitegiaren ustez, egiaztatuta dago akusatuak 2023-2024 ikasturtean lan egiten zuen zentroko hiru ikaslerekin harremanetan jarri zela profil faltsu baten bidez sare sozial batean.

Ebazpenak jasotzen duenez, irakasleak eduki sexualeko elkarrizketak izan zituen adingabeekin, eta, bi kasutan, topaketarako "proposamen serioak" planteatu zituen, baina ez ziren gauzatu, zentroko zuzendaritzak gertakariak antzeman zituelako. Audientziak azpimarratu duenez, helburua "sedukzio-hesi bat estutzea" eta balizko sexu-interakzioetarako eremua prestatzea zen.

Epaimahaiak adingabeen telefonoetatik lortutako proba digitalen pisua nabarmendu du, baita haien testigantza "sendoa" eta "iraunkorra"ere, baita zentroko profesionalen adierazpenak ere. Aldiz, akusatuaren bertsioa errefusatu du, ustezko biktima bera zela argudiatu baitzuen, eta ondorioztatu du bera zela helburu sexual batekin emakumezko nesken hurbiltasuna bilatzen zuena.

EPAIKETA

Irungo institutu batean diruaren truke ikasleei sexu harremanak proposatzea leporatzen dioten irakasleak akusazioak ukatu ditu, eta lan jazarpena salatu du

Agentziak | EITB

Fiskaltzak 22 urteko kartzela zigorra eskatu du irakasle horrentzat, 13 eta 15 urteko hiru adingaberi diruaren zein oparien truke sexu harremanak izateko proposamenak egitea egotzita.

Nafarroako ikastolek itunak murrizteko erabakia zuzentzeko eskatu diote Foru Gobernuari

Nafarroako ikastolen komunitateak lurraldeko 15 ikastoletatik 8ri itunak murrizteko hartutako erabakia zuzentzeko eskatu dio Foru Gobernuari asteazken honetan, Hezkuntza Departamentuaren aurrean egindako mobilizazio batean. Oier Sanjurjo Nafarroako Ikastolak elkarteko presidenteak deitoratu du erabaki horrek "min handia" egiten diola "gure sareari", eta "berdintasuna" eskatu du: "Guztientzako irizpide berak aplikatzea eskatzen dugu, bereizketarik ez egotea eta euskarak lekurik ez galtzea".

Bingen Zupiria: “Kezka handia dago cannabisaren banalizazioagatik; gogoeta zabaldu beharko genuke, bere garaian heroinarekin egin bezala”

Bingen Zupiria Segurtasun sailburua Euskadi Irratiko "Faktoria" saioan izan da, eta, besteak beste, cannabisaren kontsumoaz galdetu diote, azken EITB Dataren datuen harira. Azaldu duenez, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Saila egiten ari den Basque Segurtasun Foroan etengabe agertzen ari da cannabisaren kontsumoaren inguruko kezka: “Udalerri guztietan atera da gaia”. Zupiriak esan duenez, kezka oso handia sumatu dute, alkate askoren aldetik, “kontsumoagatik” eta “batez ere cannabisaren kontsumoa erabat banalizatu” delako. “Egin behar dugun Segurtasun Planaren gaietako bat izan beharko du gai honek. Honi buruzko gogoeta bat zabaltzea merezi du, bere garaian heroinaren inguruan egin zen bezala”, adierazi du.

