GATAZKA, OSASUN PUBLIKOAN

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Autonomia erkidegoek Osasun Ministerioari leporatu diote Estatutu Markoaren inguruko akordiorik ez lortzea

Espainiako Lurralde Arteko Osasun Kontseiluaren amaieran Alberto Martinez Osasun sailburuak adierazi duenez, gatazkari konponbidea emateko "aukera galdu" da eta Monica Garcia Osasun ministroari leporatu dio mediku, sindikatu eta autonomia erkidegoei entzungor egitea.

Alberto Martínez consejero Sanidad Gobierno Vasco

Alberto Martinez Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburua, gaur, Madrilen. Argazkia: Europa Press

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Aurreikusi bezala, akordiorik gabe amaitu da Espainiako Lurralde Arteko Osasun Kontseilua. Bileraren amaieran, autonomia erkidegoek Osasun Ministerioari leporatu diote Estatutu Markoari buruzko akordiorik lortu ez izana, eta Monica Garcia Osasun ministroari aurpegiratu diote mediku, sindikatu eta erkidegoetako gobernuei entzungor egitea. 

Bileraren amaieran Alberto Martinez Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburuak hitz egin du erkidegoen izenean. Horren esanetan, gaurkoan "aukera galdu" da gatazkari amaiera emango dion akordioa lortzeko. 

Martinezen esanetan, lurraldeetako Osasun arduradunak "batuta" joan dira gaurko bilerara, gaixoak eta profesionalak defendatu eta herritarrak pairatzen ari diren arazoei konponbidea emateko asmoz.  

Horren iritziz, Osasun Ministerioak ez du jakin berak sortutako arazoa konpontzen. 

18:00 - 20:00

Osasun Ministerioak ez dio Estatutu Markoari uko egingo

Kontrara, Osasun ministroak akordiorik lortu ez izanaren erantzukizuna erkidegoena dela esan du.  Are gehiago, konponbidea lortzeko ez dutela ezer egin eta egiten ere ez dutela utzi nabarmendu du. 

Garciak argi utzi du ez diola uko egingo osasungintza publikoko langileen Estatutu Markoari, politikara salto egin aurretik lankide zituenei "traizioa" egitea litzatekeelako. 

Salatu duenez, gaur, erkidegoek aukera izan dute gatazka desblokeatzeko euren "alea jartzeko",  baina ez dute horretarako keinurik egin. 

Sindikatuen, erkidegoen eta medikuen kolektiboen kritikak kritika, Osasun Ministerioak Estatutu Markoaren erreformari eutsiko diola agindu du ministroak. "Osasungintza publikoko langileen baldintzak hobetzeko lanean jarraituko dugu", erantsi du. 

18:00 - 20:00
Osasuna Eusko Jaurlaritza Espainiako gobernua Medikuak Lan gatazkak Grebak Ekonomia

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Alberto Martinezek 16 erkidegok dokumentu bateratua sinatu dutela jakinarazi du, osasun-arloko tirabiren erdian

Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburuak azaldu duenez, 16 autonomia erkidegok dokumentu komun bat sinatu dute, eta Lurraldearteko Osasun Bileran lehen puntu gisa jorratuko da. Osasun Ministerioari egindako kritikak azpimarratu ditu, profesionalekin eta autonomia erkidegoekin akordiorik lortu ez izana egotzita, eta azpimarratu du ministroa "inor barik" geratu dela gatazkaren kudeaketan.

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Monica Garcia: "Espainiako Gobernuak bere esku zegoena egin du eta orain erkidegoek dute osasun arloko gatazka onbideratzeko giltza"

Monica Garcia Osasun ministroak adierazi duenez, Espainiako Gobernuak bete egin du jada estatutu markoaren erreforman zuen egiteko zatia, eta ziurtatu du orain autonomia erkidegoei dagokiela medikuen lan-baldintzak hobetzeko erantzukizuna beren gain hartzea. Garciak azpimarratu du autonomiek dutela "gatazkaren giltza", eskumena baitute guardien ordainsariak eta lanaldiak arautzeko eta profesionalekin elkarrizketa mahaiak antolatzeko.

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