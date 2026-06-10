LURRALDE ARTEKO KONTSEILUA
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Alberto Martinezek jakinarazi du 16 erkidegok dokumentu komun bat sinatu dutela osasun-esparruko estatutuagatik tentsio betean

18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburuak azaldu duenez, 16 autonomia erkidegok dokumentu komun bat sinatu dute, Lurralde arteko Osasun Bileran lehen puntu gisa jorratuko dena. Alberto Martinezek Osasun Ministerioari egindako kritikak azpimarratu ditu, profesionalekin eta autonomia erkidegoekin akordiorik lortu ez izana egotzita, eta azpimarratu du ministroa "bakarrik" geratu dela gatazkaren kudeaketan.

Eusko Jaurlaritza Osasuna Espainiako gobernua Ekonomia

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18:00 - 20:00
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Monica García: "Espainiako Gobernuak bere esku zegoena egin du eta orain erkidegoek dute gatazka medikoaren giltza"

Mónica Garcia Osasun ministroak defendatu duenez, Espainiako Gobernuak bete egin du jada estatutu markoaren erreforman zuen zatia, eta ziurtatu du orain autonomia erkidegoei dagokiela medikuen lan-baldintzak hobetzeko erantzukizuna bere gain hartzea. Garciak azpimarratu du autonomiek dutela "gatazkaren giltza", eskumena baitute guardien ordainsarietan, lanaldian edo profesionalekin elkarrizketa mahaiak antolatzean.

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