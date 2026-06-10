Autonomia-erkidegoek Ministerioaren aurka egin dute: "Gatazkaren konponbidea Estatuan dago"
Autonomia-erkidegoak indartsu agertu dira Osasun Ministerioaren eta mediku profesionalen arteko gatazkaren aurrean. Guztira, 16 erkidegok, Ceuta eta Melilla hiri autonomoez gain, dokumentu bateratu bat sinatu dute, osasun-zerbitzuetako langileen estatutua Estatuko araua dela gogorarazteko, eta, beraz, hura onartu, aldatu eta bereaztea Osasun Ministerioari dagokiola azpimarratuz.
Testuan, administrazio sinatzaileek azpimarratu dute Estatu mailako egungo greba-deialdiaren jatorria, hain zuzen ere, arau horren edukian eta izapidetzean dagoela. Horregatik, gatazkaren konponbidea Estatuan dagoela diote, Ministerioak baitauka medikuen kolektiboak planteatutako aldarrikapenei erantzuteko behar den araugintza-ahalmena.
Erkidegoek nabarmendu dutenez, osasun-arreta antolatzeaz eta emateaz arduratzen diren arren, aurre egin behar izaten diete beren eskumenetan sustrairik ez duen eztabaida baten ondorio asistentzial eta antolamenduzkoei. Ildo horretan, osasun-arretaren jarraitutasuna bermatzeko eta herritarrengan ahalik eta eragin txikiena izateko neurriak hartzen ari direla ziurtatu dute.
Era berean, dokumentuak dakar Ministro Kontseiluak Estatutu Markoaren testua onartu izanak ez duela gatazka ixteko balio izan, "greba-deialdiari eutsi izanak erakusten duen bezala". Erkidegoek uste dute egoerak agerian uzten duela profesional medikoekin adostasunik ez dagoela, eta eskatzen dute elkarrizketa-prozesu "erreal, eraginkor eta eraikitzaile" bat berehala irekitzea.
Gainera, krisia osasun-sistemarako bereziki zaila den une batean datorrela ohartarazi dute. Une hori profesionalen egiturazko defizitak, erretiroen gorakadak, biztanleriaren zahartzeak eta gaixotasunen kronifikazio gero eta handiagoak markatzen dute. Hori dela eta, Osasun Ministerioari eskatzen diote egiturazko neurriak eta denboran iraungo dutenak bultzatzeko, osasugintzako plantilla indartzeko eta sistemaren iraunkortasuna bermatzeko.
Sinatu duten erkidegoak
Idazkiari babesa eman dioten administrazioen artean daude Euskadi, Katalunia, Galizia, Andaluzia, Asturias, Kantabria, Errioxa, Murtzia, Valentziako Erkidegoa, Aragoi, Gaztela-Mantxa, Kanariak, Nafarroa, Extremadura, Balearrak, Madril, Gaztela eta Leon eta Ceuta eta Melilla.
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Orain-ek gaur landuko dituen albiste nagusien laburpena.
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