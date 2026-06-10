Las comunidades autónomas cargan contra el Ministerio: "La solución al conflicto está en el ámbito estatal"
Las comunidades autónomas han cerrado filas ante el conflicto entre el Ministerio de Sanidad y los profesionales médicos. Un total de 16 comunidades, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, han firmado un documento conjunto en el que recuerdan que el Estatuto Marco del personal de los servicios de salud es una norma estatal y que, por tanto, su aprobación, modificación y desarrollo corresponden exclusivamente al Ministerio de Sanidad.
En el texto, las administraciones firmantes subrayan que la actual convocatoria de huelga de ámbito estatal tiene su origen precisamente en el contenido y la tramitación de esa norma. Por ello, sostienen que la resolución del conflicto debe producirse en el ámbito estatal, ya que es el Ministerio quien dispone de la capacidad normativa necesaria para atender las reivindicaciones planteadas por el colectivo médico.
Las comunidades destacan que, aunque son responsables de organizar y prestar la asistencia sanitaria, están afrontando las consecuencias asistenciales y organizativas derivadas de una disputa cuya raíz normativa no se encuentra en sus competencias. En este sentido, aseguran que están adoptando medidas para garantizar la continuidad de la atención sanitaria y minimizar el impacto sobre la ciudadanía.
El documento también señala que la aprobación del texto del Estatuto Marco por parte del Consejo de Ministros no ha servido para cerrar el conflicto, como demuestra, a su juicio, el mantenimiento de la convocatoria de huelga. Las comunidades consideran que esta situación evidencia la falta de consenso con los profesionales médicos y reclaman la apertura urgente de un proceso de diálogo "real, efectivo y constructivo".
Además, advierten de que la crisis coincide con un momento especialmente delicado para el sistema sanitario, marcado por el déficit estructural de profesionales, el aumento de las jubilaciones, el envejecimiento de la población y la creciente cronificación de enfermedades. Por ello, instan al Ministerio de Sanidad a impulsar medidas estructurales y sostenidas en el tiempo que permitan reforzar la disponibilidad de personal sanitario y garantizar la sostenibilidad del sistema.
Comunidades firmantes
Entre las administraciones que han respaldado el escrito figuran Euskadi, Cataluña, Galicia, Andalucía, Asturias, Cantabria, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla-La Mancha, Canarias, Navarra, Extremadura, Baleares, Madrid, Castilla y León, así como Ceuta y Melilla.
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