CONFLICTO EN LA SANIDAD PÚBLICA

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Las comunidades autónomas reprochan al Ministerio de Sanidad no lograr un acuerdo sobre el Estatuto Marco

Tras la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el consejero Alberto Martínez ha considerado que "se ha perdido una oportunidad" para avanzar en la resolución del conflicto y ha acusado a la ministra, Mónica García, de no escuchar a los profesionales, sindicatos y a las comunidades autónomas.

Alberto Martínez consejero Sanidad Gobierno Vasco

El consejero del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, hoy, en Madrid. Foto: Europa Press

Euskaraz irakurri: Autonomia erkidegoek Osasun Ministerioari leporatu diote Estatutu Markoaren inguruko akordiorik ez lortzea
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Agencias | EITB

Última actualización

No ha habido sorpresas y la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha concluido este miércoles sin acuerdo sobre el Estatuto Marco. Las comunidades autónomas han reprochado al Ministerio de Sanidad no haber logrado un acuerdo para reformar el Estatuto Marco y han acusado a la ministra de Sanidad, Mónica García, de no escuchar a los profesionales, sindicatos y las comunidades autónomas. 

Así lo ha advertido, y lo ha hecho en nombre de responsables de y Sanidad, el consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, tras la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) para abordar este asunto, un encuentro en el que ha considerado que "se ha perdido una oportunidad" para avanzar en la resolución del conflicto.

Al término del encuentro, Martínez ha asegurado que las autonomías han acudido al encuentro "unidas" para defender a los pacientes, los profesionales del SNS y que lo han hecho con la voluntad de trabajar para resolver los problemas que están sufriendo los ciudadanos.

"Problemas —ha dicho— generados por un Ministerio de Sanidad que no ha sabido llegar a un acuerdo para reformar el Estatuto Marco, lo cual es una responsabilidad".

Sanidad no renunciará al Estatuto Marco

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha subrayado este miércoles que no va a "renunciar" al Estatuto Marco para la profesión sanitaria porque ello supondría "traicionar" a sus compañeros y ha acusado a las comunidades autónomas de "hacer del perro del hortelano", que ni "resuelven ni dejan resolver".

"Hoy las comunidades podían haber puesto su granito de arena para desarticular el conflicto", ha denunciado la ministra tras el Consejo Interterritorial monográfico sobre el Estatuto Marco. 

"No se puede hacer como el perro del hortelano, que ni resuelves ni dejas resolver", ha censurado. 

Pese a ello, y al rechazo que ha suscitado el Estatuto Marco entre profesionales, sindicatos y comunidades, Sanidad piensa seguir "trabajando" y "empujando" para mejorar las condiciones laborales de los profesionales del Sistema Nacional de Salud, ha garantizado.

Salud Gobierno Vasco Gobierno de España Personal médico Conflictos laborales Huelgas Economía

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