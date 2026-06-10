Las comunidades autónomas reprochan al Ministerio de Sanidad no lograr un acuerdo sobre el Estatuto Marco

No ha habido sorpresas y la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha concluido este miércoles sin acuerdo sobre el Estatuto Marco. Las comunidades autónomas han reprochado al Ministerio de Sanidad no haber logrado un acuerdo para reformar el Estatuto Marco y han acusado a la ministra de Sanidad, Mónica García, de no escuchar a los profesionales, sindicatos y las comunidades autónomas.

Así lo ha advertido, y lo ha hecho en nombre de responsables de y Sanidad, el consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, tras la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) para abordar este asunto, un encuentro en el que ha considerado que "se ha perdido una oportunidad" para avanzar en la resolución del conflicto.

Al término del encuentro, Martínez ha asegurado que las autonomías han acudido al encuentro "unidas" para defender a los pacientes, los profesionales del SNS y que lo han hecho con la voluntad de trabajar para resolver los problemas que están sufriendo los ciudadanos.

"Problemas —ha dicho— generados por un Ministerio de Sanidad que no ha sabido llegar a un acuerdo para reformar el Estatuto Marco, lo cual es una responsabilidad".

