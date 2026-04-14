EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIA
Behin-behinean espetxera bidali dute Iruñean etxebizitza batetik erorita hil zen emakumearen bikotekide ohia

Ezarrita zuen urruntze agindua urratzea eta legez kanpoko atxikitze delitua egotzi dizkio epaileak. Emakumea Sanduzelai auzoko eraikin bateko hirugarren solairutik erorita hil zen. 

PAMPLONA, 12/04/2026.-La Policía Municipal de Pamplona ha detenido este domingo a un hombre, por quebrantamiento de condena, después de que una mujer se haya precipitado desde la terraza de un edificio de viviendas en el barrio de San Jorge. El suceso, ha informado a EFE la Policía Municipal de Pamplona, ha tenido lugar hacia las 4:30 horas de este domingo en la calle Sanduzelai, hasta donde se ha desplazado además un equipo médico que no ha podido hacer nada por salvar la vida de la mujer.-EFE/ Iñaki Porto

Gertakariak izan ziren lekua, Iruñean. Argazkia: EFE

Behin-behinean eta fidantzarik gabe espetxean sartu dute joan den igandean Iruñean etxebizitza batetik erorita hil zen emakumearen heriotzarekin lotuta atxilotutako gizonezkoa. Hirugarren solairutik erorita zendu zen, Sanduzelai auzoko eraikin batean, eta egunean bertan haren bikotekide ohia atxilotu zuten

Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak zabaldutako oharraren arabera, Iruñeko Auzitegiko Emakumearen aurkako Indarkeriaren Ataleko epaileak urruntze agindua etengabe urratzea eta legez kanpoko atxikitze delitua leporatu dizkio gizonezkoari. 

Fiskaltzak haren kartzelaratzea eskatu zuen, eta epaileak aintzat hartu du, delituen larritasunagatik eta ikertuak ihes egiteko arriskua dagoela iritzita. "Egoera irregularrean dago eta ez du loturarik hemen", dio oharrak. 

Gizonak eta hildako emakumeak bikote harremana izan zuten, eta emakumeak salaketa jarri zuen, tratu txarrengatik. 2025eko irailean epaileak urruntze agindua ezarri zion erasotzaileari. 

Gaur kaleratutako ebazpenari helegitea jartzeko aukera dago. 

Joan den igande goizaldean izan ziren gertakariak. Emakumea izara batzuetatik zintzilikatu, eta hirugarren solairutik behera jaisten hasi zen,  bigarrenetik amildu zen arte. Bertaratu ziren osasun langileek ezin izan zuten suspertu, eta bertan hil zen.

