Prisión provisional para el detenido por la muerte de su expareja en Pamplona

El juez ha decretado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del detenido tras la muerte el pasado domingo en Pamplona de su expareja, que se precipitó desde un tercer piso en el barrio San Jorge.

Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Navarra en una nota, el titular de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Pamplona ha imputado al investigado un quebrantamiento continuado de medida cautelar en concurso con un delito de detención ilegal.

El juez ha adoptado la medida de prisión solicitada por la Fiscalía tanto por la gravedad de las penas contempladas en relación con los delitos imputados, como para evitar la fuga del investigado, quien se encuentra "en situación irregular y carente de arraigo".

Ambos habían mantenido una relación sentimental, en el transcurso de la cual la mujer había interpuesto una denuncia contra él por un delito de malos tratos. En ese procedimiento, en septiembre de 2025 se decretó una orden de alejamiento.

La resolución judicial emitida hoy puede ser recurrida.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 04:30 horas del domingo, cuando una mujer se descolgó de unas sábanas anudadas por una ventana de la vivienda y descendió hasta el segundo piso, desde donde cayó al suelo.

Los servicios sanitarios desplazados no pudieron hacer nada por la víctima, que falleció en el lugar.

