VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
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Prisión provisional para el detenido por la muerte de su expareja en Pamplona

El juez le imputa los delitos de quebrantamiento de medida de alejamiento y detención ilegal. La mujer se precipitó desde un tercer piso en el barrio San Jorge.
PAMPLONA, 12/04/2026.-La Policía Municipal de Pamplona ha detenido este domingo a un hombre, por quebrantamiento de condena, después de que una mujer se haya precipitado desde la terraza de un edificio de viviendas en el barrio de San Jorge. El suceso, ha informado a EFE la Policía Municipal de Pamplona, ha tenido lugar hacia las 4:30 horas de este domingo en la calle Sanduzelai, hasta donde se ha desplazado además un equipo médico que no ha podido hacer nada por salvar la vida de la mujer.-EFE/ Iñaki Porto

Edificio donde sucedieron los hechos, en Pamplona. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Behin-behinean espetxera bidali dute Iruñean etxebizitza batetik erorita hil zen emakumearen bikotekide ohia
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EITB

Última actualización

El juez ha decretado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del detenido tras la muerte el pasado domingo en Pamplona de su expareja, que se precipitó desde un tercer piso en el barrio San Jorge. 

Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Navarra en una nota,  el titular de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Pamplona ha imputado al investigado un quebrantamiento continuado de medida cautelar en concurso con un delito de detención ilegal.

El juez ha adoptado la medida de prisión solicitada por la Fiscalía tanto por la gravedad de las penas contempladas en relación con los delitos imputados, como para evitar la fuga del investigado, quien se encuentra "en situación irregular y carente de arraigo".

Ambos habían mantenido una relación sentimental, en el transcurso de la cual la mujer había interpuesto una denuncia contra él por un delito de malos tratos. En ese procedimiento, en septiembre de 2025 se decretó una orden de alejamiento

La resolución judicial emitida hoy puede ser recurrida.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 04:30 horas del domingo, cuando una mujer se descolgó de unas sábanas anudadas por una ventana de la vivienda y descendió hasta el segundo piso, desde donde cayó al suelo.

Los servicios sanitarios desplazados no pudieron hacer nada por la víctima, que falleció en el lugar. 

Violencia machista Titulares de Hoy Pamplona Machismo Sociedad

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