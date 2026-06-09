OSASUNBIDEA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Dimite la gerente de Atención Primaria de Osasunbidea, Susana Miranda

Ha presentado su renuncia tras dos años en el cargo. Durante su gestión han continuado los problemas para pedir cita y las demoras.
susana miranda osasunbidea

Susana Miranda, en una imagen de archivo. Foto: Orain

author image

EITB

Última actualización

Nueva dimisión en la cúpula de la sanidad pública navarra.La gerente de Atención Primaria del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, Susana Miranda, ha dimitido de su cargo y regresará a su plaza en el Servicio de Urgencias Extrahospitalarias (SUE).

Lo han confirmado fuentes del departamento de Salud del Gobierno de Navarra, que se remite a la Orden foral del consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, "por la que se dispone el cese, a petición propia, de doña Susana Miranda Alcoz como gerente de Atención Primaria del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea".

Susana Miranda fue nombrada para el puesto el 30 de enero de 2024 por Orden foral del consejero, que ahora firma su cese, en medio de un "replanteamiento organizativo de diferentes sistemas en la Atención Primaria, como el de la gestión de citas".

Críticas a Osasunbidea por las dificultades de acceso a las citas

Es la segunda dimisión de un alto cargo del departamento en dos meses. En abril presentó su dimisión el jefe de Traumatología, Javier González Arteaga. 

Asimismo, en octubre el pasado año, cesaron al gerente de Osasunbidea, Alfredo Martínez.

Osasunbidea afronta críticas por las dificultades de acceso a las citas de Atención Primaria, las demoras asistenciales y el elevado número de consultas perdidas. Para corregir estos problemas, el Servicio Navarro de Salud ha implantado en 2026 un nuevo sistema de citación cuya eficacia está siendo objeto de seguimiento y evaluación.

Titulares de Hoy Osasunbidea Gobierno de Navarra Salud Sociedad

Te puede interesar

GRAFCAV4694. VITORIA, 09/06/2026.- El Lehendakari Imanol Pradales tras presenta el programa del Año Conmemorativo del 90 Aniversario del Gobierno Vasco que se ha celebrado este martes en el Palacio de Ajurienea.Euskadi conmemorará el 90 aniversario del primer Gobierno Vasco con más de 40 actos de toda índole y la declaración como festivo del 7 de octubre de 2027 en recuerdo de la constitución en 1936 del Gobierno presidido por el lehendakari José Antonio Agirre en la Casa de Juntas de Gernika (Bizkaia). EFE/Adrián Ruiz-Hierro
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El 7 de octubre será festivo en 2027, para conmemorar el 90 aniversario del primer Gobierno Vasco

La agenda conmemorativa, que dará inicio este mismo verano, incluirá más de cuarenta iniciativas -entre las que destacan tertulias, exposiciones o eventos deportivos- y estará dirigida a recordar el legado del lehendakari Agirre y su equipo, así como a proyectar hacia el futuro los valores de democracia, libertad y justicia social que inspiraron su creación.

Euskal gazteriaren % 57k deskonexio digitalerako eskubidea aldarrikatzen du
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El 57 % de la juventud vasca reivindica ya su derecho a la desconexión digital

Un informe de Unicef sobre adolescentes y bienestar digital revela que más de la mitad de los menores y jóvenes de Euskadi se manifiestan hartos de la hiperconexión y exigen decidir cuándo estar localizable. Los datos del estudio muestran una creciente necesidad de apagar las pantallas y un descenso significativo en las conductas de riesgo asociadas al móvil (sexting, violencia digital…).
Cargar más
Publicidad
X