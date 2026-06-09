Dimite la gerente de Atención Primaria de Osasunbidea, Susana Miranda
Nueva dimisión en la cúpula de la sanidad pública navarra.La gerente de Atención Primaria del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, Susana Miranda, ha dimitido de su cargo y regresará a su plaza en el Servicio de Urgencias Extrahospitalarias (SUE).
Lo han confirmado fuentes del departamento de Salud del Gobierno de Navarra, que se remite a la Orden foral del consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, "por la que se dispone el cese, a petición propia, de doña Susana Miranda Alcoz como gerente de Atención Primaria del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea".
Susana Miranda fue nombrada para el puesto el 30 de enero de 2024 por Orden foral del consejero, que ahora firma su cese, en medio de un "replanteamiento organizativo de diferentes sistemas en la Atención Primaria, como el de la gestión de citas".
Críticas a Osasunbidea por las dificultades de acceso a las citas
Es la segunda dimisión de un alto cargo del departamento en dos meses. En abril presentó su dimisión el jefe de Traumatología, Javier González Arteaga.
Asimismo, en octubre el pasado año, cesaron al gerente de Osasunbidea, Alfredo Martínez.
Osasunbidea afronta críticas por las dificultades de acceso a las citas de Atención Primaria, las demoras asistenciales y el elevado número de consultas perdidas. Para corregir estos problemas, el Servicio Navarro de Salud ha implantado en 2026 un nuevo sistema de citación cuya eficacia está siendo objeto de seguimiento y evaluación.
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