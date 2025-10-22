CESE
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Cesan al gerente de Osasunbidea, Alfredo Martínez

El consejero de Salud, Fernando Domínguez, ha destituido al gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, Alfredo Martínez, al considerar necesario dar un “reimpulso” al departamento en la segunda mitad de la legislatura.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Alfredo Martínez Osasunbideko gerentea kargutik kendu dute
author image

EITB

Última actualización

El Gobierno de Navarra ha comunicado el cese del gerente de Osasunbidea, Alfredo Martínez. La decisión, que ha generado sorpresa en el ámbito sanitario y político, fue anunciada por el consejero de Salud, Fernando Domínguez, a través de un vídeo difundido por el propio departamento.

Domínguez ha explicado que la destitución responde a la necesidad de ofrecer un “nuevo impulso” a la sanidad pública navarra de cara a la segunda parte de la legislatura. En el mismo mensaje, ha agradecido “enormemente” la labor desempeñada por Martínez durante los dos años que ha estado al frente del Servicio Navarro de Salud.

El consejero ha asegurado que en los próximos días se dará a conocer el nombre de la persona que asumirá la gerencia de Osasunbidea y pidió “tranquilidad y confianza” tanto al personal sanitario como a la ciudadanía.

El relevo se produce en un contexto de dificultades en el sistema sanitario navarro, especialmente en lo relativo a las listas de espera, uno de los principales retos del departamento de Salud. 

El movimiento supone un cambio relevante en la estructura de la sanidad pública navarra y abre una nueva etapa en la gestión del sistema de salud foral.

Osasunbidea Navarra Política

Más noticias sobre politica

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, interviene durante una sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta, a 21 de octubre de 2022, en Madrid (España). El Gobierno se enfrenta de nuevo a preguntas relacionadas con la estabilidad económica por la falta de presupuestos generales, así como mociones sobre empleo, migración y derechos de las mujeres. Fernando Sánchez / Europa Press 21 OCTUBRE 2025;SENADO;SESIÓN DE CONTROL;MADRID;INESTABILIDAD ECONÓMICA 21/10/2025
18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

El Gobierno español anuncia la incorporación de nueve funcionarios en la Oficina de Extranjería de San Sebastián

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado que el Gobierno es "sensible" a la situación de esta oficina, recordando que el nuevo reglamento de extranjería prevé una mayor dotación de personal. En San Sebastián, unos nueve funcionarios ingresarán "con el fin de alcanzar la cobertura cercana al 100% de los puestos de trabajo".
Aritz Ibarra denunció que, durante su participación en la manifestación por un acto de la Falange Española en Vitoria-Gasteiz, la Ertzaintza le lanzó un pelotazo a la cara, causándole graves heridas. Ahora el joven gasteiztarra ha denunciado en las redes sociales que la Ertzaintza le ha notificado que está siendo investigado y que le imputan tres delitos.
18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

Citan como investigado al joven que denunció haber recibido un pelotazo de la Ertzaintza en los incidentes de Vitoria-Gasteiz

Aritz Ibarra denunció que, durante su participación en la manifestación por un acto de la Falange Española en Vitoria-Gasteiz, la Ertzaintza le lanzó un pelotazo a la cara, causándole graves heridas. Ahora el joven gasteiztarra ha denunciado en las redes sociales que la Ertzaintza le ha notificado que está siendo investigado y que le imputan tres delitos.
20240430125713_santos-cerdan_
18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

Una jueza de Madrid investiga si Santos Cerdán incurrió en falso testimonio en su comparecencia en el Senado

El exsecretario de Organización del PSOE dijo que no habría contactado con el exasesor ministerial Koldo García de 2021 a 2023, que no sabía que éste habría actuado como intermediario en la adquisición de mascarillas, que no le había dado instrucciones para que se beneficiaran determinadas empresas y que no había tenido relación empresarial directa o indirectamente a través de terceros.
Cargar más