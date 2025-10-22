Cesan al gerente de Osasunbidea, Alfredo Martínez

El Gobierno de Navarra ha comunicado el cese del gerente de Osasunbidea, Alfredo Martínez. La decisión, que ha generado sorpresa en el ámbito sanitario y político, fue anunciada por el consejero de Salud, Fernando Domínguez, a través de un vídeo difundido por el propio departamento.

Domínguez ha explicado que la destitución responde a la necesidad de ofrecer un “nuevo impulso” a la sanidad pública navarra de cara a la segunda parte de la legislatura. En el mismo mensaje, ha agradecido “enormemente” la labor desempeñada por Martínez durante los dos años que ha estado al frente del Servicio Navarro de Salud.

El consejero ha asegurado que en los próximos días se dará a conocer el nombre de la persona que asumirá la gerencia de Osasunbidea y pidió “tranquilidad y confianza” tanto al personal sanitario como a la ciudadanía.

El relevo se produce en un contexto de dificultades en el sistema sanitario navarro, especialmente en lo relativo a las listas de espera, uno de los principales retos del departamento de Salud.

El movimiento supone un cambio relevante en la estructura de la sanidad pública navarra y abre una nueva etapa en la gestión del sistema de salud foral.