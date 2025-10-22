Alfredo Martínez Osasunbideko gerentea kargutik kendu dute
Nafarroako Gobernuak jakinarazi du Alfredo Martinez Osasunbideko gerentea kargutik kendu dutela. Fernando Dominguez Osasun kontseilariak eman du erabakiaren berri, sail horrek berak zabaldutako bideo baten bidez.
Dominguezek azaldu duenez, kargugabetzea legegintzaldiaren bigarren zatiari begira Nafarroako osasun publikoari "bultzada berri bat"eskaintzeko beharraren ondorio da. Mezu berean, Martinezek Nafarroako Osasun Zerbitzuaren buru izan den bi urteetan egindako lana" izugarri "eskertu du.
Sailburuak ziurtatu duenez, datozen egunetan jakinaraziko dute Osasunbideko gerentzia hartuko duen pertsonaren izena, eta "lasaitasuna eta konfiantza" eskatu zien osasun-langileei zein herritarrei.
Erreleboa Nafarroako osasun sisteman dauden zailtasunen testuinguruan gertatzen da, batez ere itxaron zerrendei dagokienez, hori baita Osasun Sailaren erronka nagusietako bat.
Mugimenduak aldaketa nabarmena ekarri du Nafarroako osasun publikoaren egituran, eta etapa berri bat ireki du foru osasun sistemaren kudeaketan.
Politikari buruzko albiste gehiago
EH Bilduk akordioa lortu du bezeroen arreta zerbitzuetan euskara txertatu dadin
Espainiako Gobernua osatzen duten alderdiekin egindako akordioaren ondorioz, Hego Euskal Herrian lan egiten duten enpresek euskarazko arreta pertsonalizatua eman beharko dute.
Gogora Institutuak % 30 handituko du 2026an ikerketa historikoetarako aurrekontua
Abenduaren 1ean, ikasleen, biktimen eta herritarren topaketa bat egingo dute frankismoaren "azken urteak desmitifikatzeko".
Bederatzi funtzionario Donostiako Atzerritarren Bulegoan sartuko direla iragarri du Espainiako Gobernuak
Fernando Grande-Marlaska Espainiako Barne ministroak adierazi du Gobernuak ezagutzen duela bulego horren egoera, eta gogorarazi du atzerritarrei buruzko araudi berriak langile-kopuru handiagoa aurreikusten duela. Donostian, bederatzi funtzionario inguru sartuko dira, "lanpostuen % 100 inguru betetzeko", adierazi du.
Espainiako Gobernuak eta erkidegoek 10.000 eurorainoko prestazioa kofinantzatuko dute AEA aurreratua duten pazienteei 24 orduko arreta emateko
Espainiako Gobernuak astearte honetan onartutako errege lege-dekretuak muturreko mendekotasun gradu (III+ gradua) bat sortu du, gaixotasun neurologikoak eta konplexutasun handiko zainketak dituzten pertsonei babes espezifikoa eta 24 orduko arreta emateko.
Sanchezek iragarri du 500 milioi bideratuko direla AEA duten pazienteen arreta bermatzeko eta mendekotasun sistema indartzeko
Era berean, III+ gradua sortzea aurreikusten da, 24 orduko arretarekin, alboko esklerosi anizkoitza eta beste gaixotasun konplexu batzuk dituzten pazienteentzat.
Ikertu gisa deklaratzera deitu dute Gasteizko istiluetan Ertzaintzaren pilotakada bat jaso zuela salatu zuen gaztea
Falange Españolak Gasteizen egindakoa salatzeko kontramanifestazioan, Ertzaintzak pilotakadaz aurpegian jo egin zuela eta zauri larriak eragin zizkiola salatu zuen Aritz Ibarrak. Orain, gazte gasteiztarrak sare sozialetan salatu du bera ikertzen ari direla, hainbat delitu egotzita.
EAJk LGS propioa defendatu du eta sindikatuei eta patronalari negoziatzeko eskatu die
Jeltzaleek eskumen gehiago eta lanbidearteko gutxieneko soldata propioa izatea eskatzen dute, gaur egun ezarritako zenbatekoak hobetu ahal izateko.
'Gurtel auzi'ko buruek eta akusatu gehienek egindakoa aitortu egin dute makro-prozesuaren azken epaiketan
Ondarea ezkutatzeagatik Francisco Correak eta Pablo Crespok Ogasun Publikoaren aurka egindako delituei buruzko azken epaiketa-zatia egin dute. 25 akusatuetatik 20k akordioa lotu dute Fiskaltzarekin, zigor txikiago baten truke.
Santos Cerdanek Senatuko ikerketa batzordean gezurra esan ote zuen ikertuko du Madrilgo epaile batek
PSOEko Antolakuntza idazkari ohiak esan zuen ez zela Koldo Garcia ministro-aholkulari ohiarekin harremanetan jarri 2021etik 2023ra, ez zekiela hark bitartekari gisa jardungo zuenik maskarak erosten, ez ziola jarraibiderik eman enpresa jakin batzuei mesede egiteko, eta ez zuela enpresa-harremanik izan zuzenean edo zeharka inoren laguntzaz.