Alfredo Martínez Osasunbideko gerentea kargutik kendu dute

Fernando Dominguez Osasun kontseilariak kargutik kendu du Alfredo Martinez Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko gerentea, legegintzaldiaren bigarren erdian departamentuari "bultzada" ematea beharrezkoa dela iritzita.
Nafarroako Gobernuak jakinarazi du Alfredo Martinez Osasunbideko gerentea kargutik kendu dutela. Fernando Dominguez Osasun kontseilariak eman du erabakiaren berri, sail horrek berak zabaldutako bideo baten bidez.

Dominguezek azaldu duenez, kargugabetzea legegintzaldiaren bigarren zatiari begira Nafarroako osasun publikoari "bultzada berri bat"eskaintzeko beharraren ondorio da. Mezu berean, Martinezek Nafarroako Osasun Zerbitzuaren buru izan den bi urteetan egindako lana" izugarri "eskertu du.

Sailburuak ziurtatu duenez, datozen egunetan jakinaraziko dute Osasunbideko gerentzia hartuko duen pertsonaren izena, eta "lasaitasuna eta konfiantza" eskatu zien osasun-langileei zein herritarrei.

Erreleboa Nafarroako osasun sisteman dauden zailtasunen testuinguruan gertatzen da, batez ere itxaron zerrendei dagokienez, hori baita Osasun Sailaren erronka nagusietako bat. 

Mugimenduak aldaketa nabarmena ekarri du Nafarroako osasun publikoaren egituran, eta etapa berri bat ireki du foru osasun sistemaren kudeaketan.

