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"Ibilian, ibilian, buelta!"; presentan el videoclip de Kilometroak 2026 en Lazkao

"Ibilian, ibilian, buelta!", videoclip de Kilometroak 2026.
Euskaraz irakurri: "Ibilian, ibilian, buelta!", Kilometroak 2026ren bideoklipa aurkeztu dute Lazkaon
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EITB

Última actualización

La fiesta a favor de las ikastolas de Gipuzkoa se celebrará el 4 de octubre en Lazkao bajo el lema Ibilian-ibilian, buelta!, título utilizado también para la canción y el videoclip oficial de la fiesta. La música es de Xabier Zabala y la letra de Amaia Agirre. Y cuenta con la participación de conocidos músicos de Euskal Herria: Xabi Solano (Esne Beltza), Alaitz eta Maider, Ane Negueruela (Nogen) e Iñigo Etxezarreta (ETS).

Kilometroak 2025 Sociedad

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