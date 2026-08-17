Crisis migratoria
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El Gobierno de España habilita 1500 plazas temporales de acogida en Ceuta ante la presión migratoria

Elma Saiz anuncia el despliegue inmediato de cuatro dispositivos para descongestionar el sistema de acogida y destaca la colaboración entre instituciones.
15 August 2026, Spain, Ceuta: Migrants arrive at a food distribution site run by Luna Blanca, an NGO based in Ceuta. The Spanish exclave in North Africa remains one of the hotspots for migration flows between the African continent and the European Union Photo: Sven Kaeuler/dpa
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Agencias | EITB

Última actualización

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado este lunes la habilitación inmediata de 1500 nuevas plazas temporales de acogida para migrantes en Ceuta, ante la presión migratoria que atraviesa la ciudad. Los dispositivos de atención humanitaria extraordinaria se desplegarán en cuatro emplazamientos.

En concreto, las nuevas plazas se habilitarán en el aparcamiento del embolsamiento de la Loma del Colmenar, las instalaciones de la hípica, el antiguo campo de fútbol del cuartel de Caballería y el denominado espacio del Guano. Los dos últimos espacios son de titularidad del Gobierno español, mientras que la ciudad autónoma ha cedido el aparcamiento de Loma del Colmenar.

Durante su visita a Ceuta, donde llegó anoche para conocer sobre el terreno la situación generada por la llegada masiva de migrantes, Saiz ha subrayado que "la colaboración entre instituciones es fundamental para recuperar la normalidad en Ceuta cuanto antes". La ministra se ha reunido con el presidente de la ciudad, Juan Vivas, y con el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano. 

Un sistema de acogida "flexible"

Saiz ha situado estos nuevos dispositivos dentro de un sistema de acogida que, según ha explicado, es "flexible" y debe adaptarse a las necesidades de cada momento. Preguntada por la situación del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), actualmente saturado, y por las miles de personas que permanecen en el asentamiento de la playa del Trampolín, ha señalado que el Gobierno ceutí está "dimensionando" la situación.

La ministra no ha concretado las cifras de ocupación del CETI ni del asentamiento y ha apuntado a la habilitación de los nuevos espacios temporales como parte de la respuesta para descongestionar el sistema de acogida.

El Gobierno declaró hace unos días una situación de emergencia dotada con 6,5 millones de euros para reforzar la respuesta humanitaria en Ceuta, con Cruz Roja como entidad prioritaria para atender a las personas en situación de vulnerabilidad. Según los datos facilitados por Saiz, la organización distribuye unos 4000 kits de alimentación diarios y ha realizado más de 4000 asistencias sociosanitarias desde el inicio de la crisis.

Migración Gobierno de España Marruecos Sociedad

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