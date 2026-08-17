La nueva Rapunzel de Disney sigue dejando huella en Euskal Herria. Tras finalizar el rodaje de varias escenas en Valdegovía (Álava), el equipo de Enredados, la adaptación en imagen real del clásico de animación de 2010, ha trasladado su actividad a la sierra de Urbasa, en Navarra, donde la producción continúa rodeada de un gran hermetismo.

De la torre de Rapunzel a los hayedos de Urbasa

El paso de Disney por Álava ha dejado una de las imágenes más llamativas de esta producción: una torre de más de 30 metros de altura levantada en las campas de San Martín de Valparaíso, en el valle de Valdegovía. El entorno de La Campa, con sus formaciones rocosas, bosques y pequeños cursos de agua, fue elegido por la productora por su capacidad para recrear el universo de cuento de Rapunzel.

El rodaje alavés ya ha abandonado el municipio tras completar las escenas previstas. La producción había preparado durante semanas el escenario y la logística necesaria para trabajar en este enclave natural, muy frecuentado habitualmente por senderistas y escaladores.

Un bosque "encantado" como nuevo escenario

La siguiente parada se sitúa en Urbasa-Andía, uno de los espacios naturales más singulares de Navarra. Desde el pasado 6 de agosto, el Gobierno de Navarra mantiene cerrados temporalmente los senderos SL-NA 290 Morterutxo y SL-NA 291 Zelaiaundi-Hayedo Encantado, además de los aparcamientos de Sorosgain, Morterutxo y Bioitza, debido a un rodaje cinematográfico.

Las medidas se mantendrán, según la información difundida por el Gobierno foral, hasta finales de agosto, con el objetivo de garantizar la seguridad de visitantes, personal técnico y equipos y reducir las interferencias durante la filmación.

Una producción que recorre el Estado

Teagan Croft interpreta a Rapunzel y Milo Manheim da vida a Flynn Rider, mientras que Michael Gracey, director de The Greatest Showman, está al frente del proyecto.

El rodaje comenzó en España en junio y ha pasado también por otras localizaciones, entre ellas Girona, donde se rodaron escenas en torno a la catedral y el casco histórico durante el mes de julio, además de otros puntos del Estado.

Disney prevé que la película llegue a los cines el 31 de marzo de 2028.