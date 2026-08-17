Las obras en la red ferroviaria de Gipuzkoa obligarán a interrumpir la circulación ferroviaria entre Beasain y Tolosa desde hoy, lunes, y hasta el miércoles, y del sábado 29 al lunes 31 de agosto. Esta interrupción afectará a los servicios de Cercanías, Media Distancia y Larga Distancia, por lo que Renfe ha informado que prestará el servicio con autobuses.