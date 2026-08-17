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Renfe ofrece desde hoy el servicio en autobús entre Beasain y Tolosa, por obras

La circulación de trenes entre Beasain y Tolosa quedará interrumpida durante seis días: del 17 al 19 y del 29 al 31 de agosto.

(Foto de ARCHIVO) Estación de Renfe en San Sebastián REMITIDA / HANDOUT por RENFE Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 09/1/2020
La estación de Renfe de San Sebastián, en una imagen de archivo. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Renferen tren zerbitzua eten dute Beasain eta Tolosa artean abuztuaren 17tik, lanak direla eta
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Agencias | EITB

Última actualización

Las obras en la red ferroviaria de Gipuzkoa obligarán a interrumpir la circulación ferroviaria entre Beasain y Tolosa desde hoy, lunes, y hasta el miércoles, y del sábado 29 al lunes 31 de agosto. Esta interrupción afectará a los servicios de Cercanías, Media Distancia y Larga Distancia, por lo que Renfe ha informado que prestará el servicio con autobuses. 

Trenes de Cercanías

Así, durante estos periodos, los trenes de Cercanías de San Sebastián circularán únicamente entre Hernani y Tolosa, y entre Beasain y Brinkola. El resto del recorrido se realizará en autobús entre Irun y Hernani y entre Tolosa y Beasain.

Trenes de Media Distancia

Los trenes de Media Distancia mantendrán el transporte por carretera del 20 al 28 de agosto entre Andoain e Irun y del 17 al 19 de agosto y del 29 de agosto al 2 de septiembre entre Araia e Irun, conforme al plan alternativo diseñado a partir de julio.

Trenes de Larga Distancia

Los trenes que conectan Gipuzkoa con Madrid realizarán por carretera el tramo entre Irun y Vitoria-Gasteiz, en ambos sentidos. Por su parte, los servicios entre San Sebastián y Barcelona efectuarán el trasbordo por carretera entre la capital donostiarra y Pamplona.

Renfe ha apuntado que algunos trenes podrán registrar ligeros ajustes horarios para adaptarse a los transbordos por carretera. 

Transporte público Renfe Sociedad

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