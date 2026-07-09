La circulación de trenes entre Irun y Hernani quedará otra vez interrumpida a partir del 25 de julio por las obras
Para garantizar la movilidad de los viajeros, Renfe pondrá en marcha un plan de transporte por carretera.
Las obras de implantación del tercer hilo que conectará la red ferroviaria convencional con la 'Y vasca' obligarán a Renfe a modificar su servicio en Gipuzkoa entre el 25 de julio y el 18 de octubre. Durante ese periodo habrá cortes, transbordos y cambios en la circulación que afectarán a los servicios de Cercanías, Media Distancia y Larga Distancia.
Estas son las principales modificaciones en el servicio, según ha informado Renfe en un comunicado:
Trenes de Cercanías:
- Los días 25 y 26 de julio, los trenes de Cercanías de San Sebastián circularán exclusivamente entre Hernani y Beasain en ambos sentidos. El resto del recorrido se realizará por carretera, con autobuses entre Irun y Hernani, así como entre Beasain y Brinkola.
- Entre el 25 de julio y el 18 de octubre, el servicio ferroviario permanecerá interrumpido entre Irun y Hernani. Durante este periodo, Renfe habilitará un servicio alternativo por carretera entre ambas estaciones, en los dos sentidos, con paradas en Hernani, San Sebastián, Gros, Ategorrieta, Intxaurrondo, Herrera, Pasaia, Lezo-Errenteria, Ventas de Irun e Irun.
- Entre el 7 de septiembre y el 16 de octubre se permitirá la circulación ferroviaria en toda la línea Irun-Brinkola de lunes a viernes, entre las 04:30 y las 17:30. Fuera de esa franja horaria, el servicio se prestará de forma combinada, con tren y autobús.
Trenes de Media Distancia:
- Los trenes de Media Distancia realizarán el trayecto por carretera entre Irun y Andoain en las siguientes fechas: del 27 de julio al 14 de agosto, del 20 al 28 de agosto y del 3 de septiembre al 18 de octubre.
- Del 25 al 26 de julio, del 15 al 19 de agosto y del 29 de agosto al 2 de septiembre, los transbordos por carretera se realizarán entre Araia e Irun. Los autobuses programados por Renfe prestarán servicio a las estaciones intermedias.
Trenes de Larga Distancia:
- Entre el 25 de julio y el 19 de octubre, los trenes que conectan Gipuzkoa con Madrid realizarán por carretera el tramo entre Irun y Tolosa o entre Irun y Vitoria-Gasteiz, en ambos sentidos y según las limitaciones de la infraestructura en cada fase. Los autobuses efectuarán parada en las estaciones intermedias correspondientes, como San Sebastián, Tolosa o Zumarraga, en función de la afectación.
- Por su parte los servicios entre Donostia/San Sebastián y Barcelona transbordarán entre San Sebastián y Tolosa o Pamplona dependiendo de la fase de las limitaciones en la infraestructura.
- Algunos trenes podrán realizar ligeros ajustes en sus horarios para adaptarse a los transbordos por carretera.
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