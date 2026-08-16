NAVARRA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Habilitan miradores para seguir el avance de las obras de Iturrama, en Pamplona

Publicidad
18:00 - 20:00
author image

EITB

Última actualización

El interés que han despertado los trabajos entre los residentes que viven en la Casa de Misericordia ha llevado a la constructora a abrir seis ventanas en la lona que cubren los trabajos. 

Pamplona Navarra Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X