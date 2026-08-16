Habilitan miradores para seguir el avance de las obras de Iturrama, en Pamplona
El interés que han despertado los trabajos entre los residentes que viven en la Casa de Misericordia ha llevado a la constructora a abrir seis ventanas en la lona que cubren los trabajos.
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