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Así quedó el Casco Viejo de Bilbao tras la fuerte tromba de agua

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Bilboko Zazpikaleak, urak hartuta, bart gaueko erauntsiaren ondotik

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Gente caminando a duras penas con agua hasta las rodillas, almacenes inundados, comercios anegados... los servicios de emergencia trabajaron a destajo para limpiar el Casco Viejo bilbaíno. 

Bilbao Casco Viejo de Bilbao Inundaciones Bizkaia Sociedad

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