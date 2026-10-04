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Así quedó el Casco Viejo de Bilbao tras la fuerte tromba de agua
Euskaraz irakurri: Bilboko Zazpikaleak, urak hartuta, bart gaueko erauntsiaren ondotik
Gente caminando a duras penas con agua hasta las rodillas, almacenes inundados, comercios anegados... los servicios de emergencia trabajaron a destajo para limpiar el Casco Viejo bilbaíno.
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