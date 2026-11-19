Carlos Somoza, exmiembro del clan del narcotráfico de los Charlines, que se encontraba huido desde 2009, ha fallecido este lunes a los 74 años en un hospital de Vitoria-Gasteiz.

Somoza ingresó en el Hospital de Txagorritxu bajo una identidad falsa, pero el mismo lunes se presentó en el centro sanitario uno de sus hijos, quien reveló su auténtica identidad. Somoza fue yerno de Manuel Charlín Gama, histórico dirigente del clan de los Charlines.

Fuentes de la investigación han indicado que esta persona, condenada por narcotráfico, fue detenida entonces en el centro hospitalario, donde permaneció bajo custodia de la Ertzaintza hasta que falleció horas después.

Somoza fue detenido el 11 de octubre de 2003 en el transcurso de la llamada operación Retro, que permitió la incautación de 6000 kilos de cocaína a bordo del buque 'South Sea' y la desarticulación de cinco organizaciones delictivas.

La juez que instruyó el caso consideró a Somoza como el presunto cerebro del desembarco de cocaína, tras lo que lo envió a la Audiencia Nacional, que decretó su ingreso en prisión.

Tras el juicio, que se celebró en 2009, se dio a la fuga y permaneció hasta ahora en paradero desconocido.

