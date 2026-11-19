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Las olas de hasta cinco metros sacuden la costa de Donostia
Euskaraz irakurri: Bost metrora arteko olatuek Donostiako kostaldea jo dute
Euskalmet anuncia meteorología adversa, con riesgo marítimo-costero: olas de 4-5 metros y marejada a fuerte marejada. El Ayuntamiento ha procedido al cierre de varios paseos: Paseo Nuevo, Paseo de Salamanca, Paseo de Leizaola y Peine del Viento.
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