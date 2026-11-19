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Bost metrora arteko olatuek Donostiako kostaldea jo dute
Euskalmetek muturreko eguraldia iragarri du, itsasaldeko arriskuarekin: 4-5 metroko olatuak eta itsaski handia. Hainbat pasealeku itxi egin dituzte: Pasealeku Berria, Salamancako pasealekua, Leizaola pasealekua eta Haizearen Orrazia.
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