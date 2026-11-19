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Sexualitateaz hitz egin, entzun eta konfiantza sortu: haurren sexu-abusuen aurkako funtsezko tresnak
Haurren aurkako Abusuak Prebenitzeko Munduko Eguna dela eta, Libe Osa sexologoak adierazi du funtsezkoa dela haurrak txikitatik hezkuntza afektibo-sexualean heztea, sexu-abusuko egoerak identifikatu eta saihestu ahal izateko.
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