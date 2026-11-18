Auzitegi Nazionalak onartu egin du bi emakumek Julio Iglesiasen aurka sexu erasoagatik jarritako kereila
Kasua aztertu ostean, epaileak onartu egin du kereila, emakumeen kontakizun xehatua eta haiek aurkeztutako frogak "prozedura hasteko nahikoa arrazoi" direla iritzita. Ordea, horrek ez du esan nahi epaileak sinesgarritasunari buruzko baloraziorik egin duenik.
Antonio Piña Auzitegi Nazionaleko epaileak tramitera onartu du emakumezko bi langilek Julio Iglesias abeslariaren aurka aurkeztutako kereila, ustez sexu askatasuna mugatzeagatik, lesioak egiteagatik eta tratu umiliagarria emateagatik.
Fiskaltzak, hasiera batean, ebatzi zuen Espainiako auzitegiek ez zutela eskumenik gertakari horiek ikertzeko. Ondorioz, abeslariaren etxean lan egiten zuten bi emakume horiek erabaki zuten zuzenean epaitegian kereila bat aurkeztea.
Kasua aztertu ostean, epaileak onartu egin du kereila, emakumeen kontakizun xehatua eta haiek aurkeztutako frogak "prozedura hasteko nahikoa arrazoi" direla iritzita. Ordea, horrek ez du esan nahi epaileak sinesgarritasunari buruzko baloraziorik egin duenik.