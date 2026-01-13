Julio Iglesiasen etxeko langile ohiek sexu-erasoak eta irain fisikoak leporatu dizkiote abeslariari
2021ean izandako sexu-abusuak, zaplaztekoak, ukituak, irainak eta umiliazioak salatu dituzte langile ohiek, artista espainiarrak 77 urte zituenean, etengabeko beldur eta jazarpen giro batean, elDiario.es kazetak argitaratutakoaren arabera.
Julio Iglesias abeslari espainiarraren etxeko langile ohiek sexu-erasoak egin izana leporatu dizkiote, 2021 urte bitartean Karibeko beren etxeetan lan egiten zutenean. Langile ohiek --etxeko langile batek eta fisioterapeuta batek-- adierazi dutenez, ukituak, irainak eta umiliazioak jasan zituzten beren lanaldian, etengabeko kontrol eta jazarpen giroan, elDiario.es kazetak eta Univision Noticiasek elkarlanean egindako eta argitaratutako ikerketa baten arabera.
Langile horietako batek dio artistarekin sexu-harremanak izateko presioa jasan duela, eta sarketez, zaplaztekoez eta irain fisiko eta ahozkoez hitz egiten du. Elkarrizketatuetako biren arabera, gertakari horiek 2021ean gertatu ziren, gazteenak 22 urte zituenean.
Hiru urtez egindako ikerketaren ondorioa da. Zerbitzuko 15 langile ohirekin jarri ziren harremanetan, besteak beste, 1990etik 2023ra Dominikar Errepublika, Bahamak eta Espainiako jabetzetan abeslariarentzat lan egin zuten etxeko langileekin eta beste profesional espezializatu batzuekin.
Sexu-abusuak izan dituela ziurtatu duen langilearen esanetan, artista espainiarrak, 77 urte zituenak, askotan deitzen zuen bere gelara lanaldia amaitzean. "Ia gauero erabiltzen ninduen", dio Diario.es eta Univision Noticias egunkariei eskainitako elkarrizketa batean.
"Objektu bat bezala sentitzen nintzen, esklabu bat bezala", gehitzen du. Sexu-harreman hauek ia beti etxeko zerbitzuko langile honen gainetik zegoen beste langile baten presentziarekin eta parte-hartzearekin gertatzen ziren.
ElDiario.es-ek argitaratzen duen ikerketaren arabera, elkarrizketetan, kaltetuek "emakumeen isolamendu-baldintzak, lan-gatazkak, langileen egitura hierarkikoa eta Iglesiasen izaera suminkorrak sortzen zuen ingurumen-tentsioa" aipatzen dituzte.
Sexu-erasoak aipatzen dituzten bi emakumeak "behin baino gehiagotan elkarrizketatu zituzten urtebete baino gehiagoan, eta testigantza sendoak eta egonkorrak ematen dituzte ", jasotzen duen argitalpenak dioenez," beren adierazpenak froga dokumental ugarirekin egiaztatu dira, hala nola argazkiak, deien erregistroak, WhatsAppeko mezuak, bisak, txosten medikoak eta beste dokumentu batzuk ".
Bi langilek deskribatutako gertakariak Julio Iglesiasen Punta Canako (Dominikar Errepublika) eta Lyford Cayko (Bahamak) egoitzetan gertatu ziren, ustez etxea kudeatzeaz eta langileak kontratatzeaz arduratzen diren emakumeen ezagutzarekin, bi langile ohiek diotenez.
Aurpegiko eta gorputzeko argazkiak
Langile zaharren testigantzek langileak hautatzeko sistema bat deskribatzen dute, betiere ElDiario.es-en eta Univision-en ikerketaren arabera. Horretarako, lehen informazio-trukean, aurpegiko eta gorputz osoko argazkiak eskatzen zitzaizkien, el.Diario.es-ek eskuratu dituen WhatsAppeko elkarrizketen arabera, eta elkarrizketa pertsonalik gabeko kontratazioa hitzartzen zuen.
Han egon eta gutxira, bi lekukotasunen arabera, Julio Iglesiasek galdera intimoak egin zizkien - "emakumeak gustatzen zaizkizu?", "hirukoteak gustatzen zaizkizu?", "bularrak operatu dituzu?" -- eta, kasu batzuetan, bularrak ikustea edo ukitzea eskatzen nien, bularra handitzeko kirurgia nola geratu zitzaien egiaztatzeko aitzakiarekin edo bularra handitu behar ote zieten ebaluatzeko aitzakiarekin. Horrelako elkarrizketetan proposamen sexualak ere egiten zizkien, emakume horien eta beste lekuko batzuen kontakizunaren arabera.
ElDiario.es-ek etxeko sei langile edo bisitari ohiren esperientzien arabera, bi kategoria zeuden: etxeko zerbitzuan lan egiten dutenak eta funtzio espezifikoak zituztenak, fisioterapeutak edo abeslariaren laguntzaileak edo gonbidatuak, besterik gabe. Hauen gainetik, enkargatuek, etxeko arazo guztiak kudeatzen zituzten eta etxeko nagusiaren aginduak transmititzen eta betetzen zituzten. Kontakizun baten arabera, arduradun horiek abeslariaren logelara joateko eskatzen zieten etxeko zerbitzuko langileei.
