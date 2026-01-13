Exempleadas del servicio doméstico de Julio Iglesias acusan al cantante de agresiones sexuales y vejaciones físicas y verbales

Fotografías de cara y cuerpo

Los testimonios de las antiguas empleadas describen, siempre según la investigación de ElDiario.es y Univisión, un sistema de selección de personal para el que se les solicitaba, durante el primer intercambio de información, fotografías de cara y cuerpo entero. Según las conversaciones de WhatsApp a las que ha accedido elDiario.es, se pactaba la contratación sin entrevista personal.



Al poco de estar allí, según dos de los testimonios, Julio Iglesias las sometía a preguntas íntimas --"¿te gustan las mujeres?", "¿te gustan los tríos?", "¿te has operado los pechos?"-- y, en algunos casos, les pedía verles los senos o se los tocaba, con el pretexto de comprobar cómo les había quedado la cirugía de aumento de pecho o para que él evaluara si debían de hacérsela. En ese tipo de conversaciones también les hacía proposiciones sexuales, según el relato de estas mujeres y de otros testigos.



Según las experiencias de seis extrabajadoras o visitantes de la casa con las que ha hablado elDiario.es aseguran que había dos categorías de empleadas, las que trabajan en el servicio doméstico, y las que tenían funciones específicas, como fisioterapeutas o bien simplemente acompañantes o invitadas del cantante. Por encima de estas, las encargadas, manejaban todos los asuntos del hogar y transmitían y ejecutaban las órdenes del dueño de la casa. Según uno de los relatos, estas encargadas instaban o pedían a las empleadas del servicio doméstico que acudieran a la habitación del cantante.