Hiru lagun zauritu dira Galdakaon eta Villabonan goizean izandako istripuetan
Goiz nahasia izan da euskal errepideetan. Istripu asko gertatu dira eta auto ilarak ere izan dira han-hemen.
Motor batek eta kamioi batek talka egin dute gaur goizean AP-8an, Galdakaon, Ertzaintzak orain.eus-i jakinarazi dionez. Istripua 09:30ean gertatu da, AP-8aren eta Txorierriko igarobidearen arteko lotunean, eta auto ilarak sortu dira.
Osakidetzako helikoptero bat istripua gertatu den lekura bertaratu da, zauritutako laguna Galdakaoko ospitalera eramateko.
Handik gutxira, eta ezbeharra gertatu den lekutik oso hurbil, bigarren istripu bat jazo da 10:40 jota. BI-30 errepidean izan da, hain zuzen ere, istripua. Bost ibilgailuk elkar jo dute puntu horretan, pertsona bat arin zauritu da, eta auto ilarak sortu dira.
Bestalde, N-1 errepidean, Villabonan, furgoneta bat irauli egin da, Donostiarako noranzkoan, eta bertan ere auto ilarak sortu dira. Gidaria Tolosako Asuncion klinikara eraman dute, zaurituta.