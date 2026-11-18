% 30 hazi da EAEn euskara ikasten hasi direnen kopurua, Euskara Bonua abian jartzearekin batera
Euskara ikasten hasteko A1 mailako matrikulazioak % 29,8 hazi dira 2025eko urritik 2026ko urrira Euskal Autonomia Erkidegoan. Eusko Jaurlaritzak Euskara Bonua abian jartzearekin lotu du igoera, sarbidea errazten duelako.
Orokorrean, maila guztiak kontutan izanda, 2.218 matrikula gehiago izan dira: iaz 28.215 izatetik aurten 30.433 izatera, hau da, % 7,9 gehiago.
Hazkunde nabarmenena lehendabiziko mailan izan da. 1.580 matrikula gehiago izan dira A1 mailan. Jaurlaritzak esan duenez, “gero eta pertsona gehiago hurbiltzen dira euskarara irakaskuntzaren lehen urratsetik”. Heren bat migratzaileak dira.
Ibone Bengoetxea lehendakariordeak eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak azaldu du Euskara Bonuak oztopo ekonomikoak murriztea eta pertsona gehiagori euskara ikasten hasteko aukera ematea helburu duela. “Eusko Jaurlaritzak eragile laguntzailea izan behar du euskara ikasi nahi duten guztientzat”, esan du sailburuak.
Beraz, modu positiboan baloratu ditu bonuaren lehendabiziko urtearen emaitzak, eta gertutik jarraituko ditu, “hobetzen jarraitzeko”. Lehendakariordeak azpimarratu du helburua euskaraz moldatzeko gai diren pertsona autonomoak lortzea dela, hau da, eguneroko bizitzan, kalean, harreman pertsonaletan, merkataritzan eta eguneroko edozein egoeratan euskaraz aritzeko gai direnak.