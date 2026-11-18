Las matriculaciones en el nivel A1 para empezar a estudiar euskera han crecido un 29,8% entre octubre de 2025 y octubre de 2026 en la Comunidad Autónoma Vasca. El Gobierno Vasco vincula esta subida a la puesta en marcha de Euskara Bonua, pues facilita el acceso.

En conjunto, teniendo en cuenta todos los niveles, el número de matrículas ha aumentado en 2218, pasando de 28 215 el año pasado a 30 433 este año, lo que supone un incremento del 7,9 %.

La subida más significativa se ha dado en el primer nivel, con 1580 matrículas más este año. El Gobierno Vasco asegura que "cada vez más personas se acercan al euskera desde el primer nivel de aprendizaje".

La vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha explicado que Euskara Bonua tiene como objetivo reducir las barreras económicas y permitir a más personas comenzar a aprender euskera. "El Gobierno Vasco debe desempeñar un papel facilitador para todas aquellas personas que quieren aprender euskera, acompañándolas y poniendo a su disposición herramientas y oportunidades que hagan ese camino cada vez más accesible", ha dicho la consejera.

La vicelehendakari ha subrayado que el objetivo último es conseguir usuarios independientes en euskera, capaces de desenvolverse por sí mismos en su vida cotidiana: en la calle, en sus relaciones personales, en el comercio y en cualquier situación del día a día.