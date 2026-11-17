Vitoria-Gasteiz es una de las seis ciudades finalistas del premio europeo de Ciudad Accesible 2027. Madrid también ha sido seleccionada, junto a Matosinhos (Portugal), Milán (Italia), Poznan (Polonia) y Zagreb (Croacia).

El galardón, que concede la Comisión Europea, reconoce el compromiso de las ciudades con la mejora de la accesibilidad para las personas con discapacidad. Entre otros aspectos, valora las medidas adoptadas para facilitar el acceso a los espacios públicos, el transporte, las instalaciones y los servicios.

La comisaria europea de Preparación e Igualdad, Hadja Lahbib, ha destacado que la accesibilidad significa poder realizar actividades cotidianas como coger un autobús, entrar en una tienda, ir al trabajo o disfrutar de lo que ofrece una ciudad. Sin embargo, ha advertido de que estas acciones siguen suponiendo una carrera de obstáculos para muchas personas con discapacidad.

En total, 50 ciudades de 16 Estados miembros de la Unión Europea presentaron su candidatura. Los jurados nacionales preseleccionaron 24 localidades y, posteriormente, un jurado europeo eligió a las seis finalistas.

La ciudad ganadora se dará a conocer el 4 de diciembre, durante la conferencia del Día Europeo de las Personas con Discapacidad, organizada conjuntamente por la Comisión Europea y el Foro Europeo de la Discapacidad.