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Centenares de personas pernoctan en el aeropuerto de Loiu, tras cancelarse 11 vuelos por el fuerte viento
Fuentes de AENA han explicado que el temporal afectó a la operativa del aeropuerto y obligó a centenares de viajeros a pasar la noche en sus instalaciones que "solo en circunstancias excepcionales presta el servicio necesario para atender a los pasajeros".
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