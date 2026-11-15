Activados en Euskadi sendos avisos amarillos por rachas de más de 100 km/h para el lunes y martes

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco activará este lunes y martes sendos avisos amarillos por viento fuerte en zonas expuestas de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), ante la previsión de que puedan producirse rachas que superen los 100 km/h.



El aviso comenzará a las 18:00 horas de este lunes y se alargará hasta las 09:00 horas del martes, según ha informado el Departamento de Seguridad.



Según la previsión de la agencia vasca de meteorología Euskalmet, las rachas de viento del suroeste pueden llegar a superar los 100 km/h en zonas expuestas, especialmente en zonas de montaña del oeste (Bizkaia y Álava), y durante las últimas horas de la noche y primeras horas de la madrugada.



En zonas no expuestas las rachas podrían rondar los 80 km/h especialmente en zonas del oeste y durante las últimas horas de la noche y primeras horas de la madrugada.

Semana lluviosa

Según el pronóstico de Euskalmet, el fuerte viento y las precipitaciones serán protagonistas esta semana. La del lunes será una jornada ventosa, con alternancia de nubes y claros en el cielo y probabilidad de lluvia ocasional. El viento del suroeste hará subir las temperaturas máximas, que rondarán los 20 ºC en la costa y los 16 ºC en el interior.

El martes, más de lo mismo. El viento continuará soplando con fuerza, especialmente durante la primera mitad del día. Por la tarde podría perder algo de fuerza e incluso fijarse del oeste en la costa. Predominará el ambiente nuboso, con precipitaciones débiles, más probables por la tarde en el norte. Las temperaturas subirán. Así, se esperan mínimas de 16-17 ºC en la costa, y 10-12 grados en el interior. Las máximas ascenderán hasta superar la barrera de los 20 ºC en la mitad norte.

El miércoles las nubes ganarán terreno al viento. Así, se esperan chubascos débiles, que podrían ser localmente moderados. El viento perderá intensidad, aunque seguirá soplando del suroeste, aunque en las horas centrales del día predominará el norte. No se esperan cambios en las temperaturas mínimas, sí en las máximas, que se moverán en una horquilla entre los 16 ºC del interior y los 19 ºC de la costa.

No se esperan grandes cambios para el jueves. El ambiente será gris, con precipitaciones y viento variable. Los termómetros continuarán el descenso iniciado la víspera. La jornada del viernes también se prevé nubosa y algo más fresca que la víspera (máximas de 13-15 ºC).