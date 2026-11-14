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Accedemos al interior de una de las cuevas habitadas de Lodosa

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Lodosan bizitoki izandako haitzuloetako batera sartu gara

EITB

Última actualización

Fue desde principios del siglo pasado hasta los años 60, cuando estas viviendas subterráneas, construidas por sus propios habitantes, se convirtieron en el hogar de muchas familias que salieron adelante con humildad y esfuerzo. Entre ellas, la familia de Florencio y Amparo Duque, que nació y vivió en las cuevas. 

Lodosa Navarra Sociedad

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