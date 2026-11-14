Una tubería del barrio de San Cristóbal de Vitoria-Gasteiz, ha reventado este mañana anegando calles y algunos bajos y garajes cercanos, según ha informado el Ayuntamiento de la capital. Según precisan los bomberos de Vitoria-Gasteiz, se trata de una "importante" fuga de agua que está afectando al tráfico de vehículos, pero también al tranvía. Como consecuencia del reventón, el agua del grifo de los domicilios cercanos está saliendo turbia, y desde el Ayuntamiento se recomienda no consumirla, aunque no hay riesgo para la salud.

Los Bomberos de Vitoria-Gasteiz se han trasladado al lugar del suceso, y trabajan en las labores de achique. La Policía Municipal también se encuentra allí regulando el tráfico.

La rotura de la tubería ha tenido lugar sobre las 11:00 horas en la confluencia del paseo de la Zumaquera con la calle Comandante Izarduy. Se trata de una tubería de 30 centímetros, que los técnicos ya estarían reparando.

La sociedad de aguas de Vitoria-Gasteiz, AMVISA, ha señalado que es "normal" que el agua potable salga turbia tras el reventón. Aunque no hay problemas sanitarios con la misma, se recomienda dejar correr el agua y no consumirla mientras dure el episodio.

La fuga ya ha sido aislada, por lo que el flujo normal de circulación en las tuberías se irá restableciendo en breve.